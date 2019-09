“Presidente actúa negativamente”

Jinotega



El Obispo de la Diócesis de Jinotega, monseñor Carlos Herrera declaró ayer que “de ser cierto lo que dicen los medios de comunicación acerca de la actitud de Ortega sobre los cooperantes, es una actitud negativa la del Presidente, porque un pueblo pobre necesita del apoyo de las naciones que tienen facilidades de ayudarnos económicamente”, indicó.



Las declaraciones de Herrera se originaron en el contexto de la celebración de los tres años de estar al frente de la Diócesis de Jinotega, donde también dijo que “el papel de la Iglesia Católica es orientar al pueblo. No puede haber democracia; si hay pobreza espiritual no hay desarrollo social; es el Señor quien provee lo bueno, entonces es justo y necesario hacer esa aclaración e invitación para que el pueblo trate de solidarizarse ante las injusticias que se cometen” dijo.





“Hay que protestar”



Hace una semana, el vicario de la Diócesis, monseñor Eliar Pineda Úbeda, instó a la población jinotegana a salir a las calles y a pronunciarse ante las injusticias que está cometiendo el gobernante sandinista Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.



El presbítero ha manifestado su inconformidad porque a los nicaragüenses les cierren los espacios democráticos, ya que atenta contra la libertad y democracia.



“Hay que salir a la calle y decir: no estoy de acuerdo con lo que está pasando”. Asimismo dijo que no hay que dejar que el gobierno mire al pueblo de Nicaragua como burros de carga, y que los líderes de los partidos del pacto (Daniel Ortega y Arnoldo Alemán) no son dueños de Nicaragua”.