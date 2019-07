“Nicaragua necesita transformación moral y ética”

11 Noviembre 2007 |

¿Usted está de acuerdo con las reformas que apuntan a un cambio de sistema?

Considero que el problema de un país no está en los sistemas, sino en las personas, en los valores de la gente, porque puede haber un sistema perfecto, pero si las personas en un sistema que son determinantes fallan, también falla el sistema.

Nicaragua lo que necesita es una transformación moral, ética y profesional; llámese como se llame el sistema, eso no importa.



Muchos dicen que las reformas constitucionales servirán para disfrazar la reelección del comandante Ortega, ¿usted así lo cree?

Ha habido mucha especulación, toda persona y grupo político tiene sus propias concepciones de cómo llevar adelante el poder, y las personas que tienen bajo su dirección un grupo político, tienen una responsabilidad con ese grupo, y es lógico que busque cómo darle más poder a su grupo político.

Yo soy una de las personas que no desconozco eso, pero creo que el grupo político no debe poner la atención en el poder por el poder mismo, sino que usar el poder en beneficio de la mayoría, eso es lo que creo yo.



Pero usted es aliada del FSLN, y a este partido ahora en el gobierno lo señalan, entre otras cosas, por abuso de poder.

He tenido un empeño, porque así fui formada en mi familia, en el rechazo total a la corrupción, al abuso del poder y a la corrupción en general. En este momento cuando te hablo del abuso del poder te hablo en función de la corrupción, no en torno a autoritarismos.



¿Cómo es su relación ahora con Daniel Ortega?

Ya no tengo la oportunidad de conversar con él como antes, en los cinco años previos a la elección, aunque siempre ha sido muy amable conmigo. Reconoce mis valores, pero ya no tengo la oportunidad de comunicarle a él mis inquietudes como lo hacía antes.



Por ejemplo, ¿las reformas constitucionales?

Es una inquietud, yo le hice un planteamiento a él, pero prefiero no hablar sobre eso.



¿Usted cree que este gobierno está cumpliendo con las expectativas de la ciudadanía?

Creo que está haciendo un esfuerzo, vos sabés muy bien la situación económica del país, que fue recibido en una miseria, incluso, mayor que la que había a principios de los 90; el aprovechamiento de los grandes grupos económicos ha ensanchado la brecha entre ricos y pobres.



¿Qué piensa del estilo de este gobierno cuando ha habido mucha rotación de funcionarios, mucho secretismo?

Yo creo que debe haber una reflexión, sobre todo por la imagen que se refleja hacia fuera; pueden tener sus razones, pero el hecho es que también hacia adentro te da una imagen de inestabilidad, y quizás, ellos, en su actuar, buscan algo más consistente en el manejo de la función pública.

Hay que tener, quizás, un poco más de tacto, espera y paciencia, porque no podés transformar de la noche a la mañana un modo de actuar, creo que se puede entrar en un proceso de reflexión.



¿Qué piensa del papel de la primera dama Rosario Murillo?, toda Nicaragua dice que ella manda, que tiene mucho poder.

Antes de responder, hace un gesto y mueve sus brazos como tratando de decir que esa es una pregunta muy comprometedora. “Las mujeres mandan a los hombres en todo sentido, ¿vos sos casado? A vos te manda tu mujer en todo sentido, ¿qué más querés?”. Por primera vez suelta una risa muy pícara, como quien dice me formulaste una pregunta muy difícil.



¿Es cierto que usted se volvió danielista?

Yo no soy ista, yo soy una persona que analiza, sopesa y trata de encontrar los valores de las personas, pero no me ciego con esas personas, yo no voy a estar que porque aquí hay un pelo y que por allá hay otro, no corro a los medios de comunicación como exhibicionista. Creo que soy de las dicen lo que piensan, pero a aquellos que tienen en sus manos poderlo remediar, no me gusta exhibirme para hacerme sentir y prestarme a las especulaciones, no me gusta.



¿Cree que este gobierno, del cual usted es parte, cumplirá con las expectativas de los nicaragüenses?

Creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo para llenar esas expectativas entre la gente más pobre, dentro de lo que las limitaciones y posibilidades permiten; como dar educación gratuita.



Usted es miembro de una comisión especial del Legislativo que investiga al ex presidente Enrique Bolaños, ¿es éste un juicio político?

Yo noto ahí que hay una situación de vendetta de un partido político, el PLC, que se desquita por lo que le hicieron a su líder, y que en un determinado momento toman una decisión de votar por una desaforación sin haber examinado previamente los hechos. Esto te demuestra que hay una política de desquiete en la que yo no estoy de acuerdo.

Aunque yo pueda tener poco aprecio o haya sido lastimada por la persona que está ahí, jamás voy a usar mis sentimientos en contra de esa persona de manera injusta.

Independientemente de mis sentimientos, y lo que yo pueda haber sufrido de parte de esa persona de manera injusta, jamás voy a actuar seguida por ese tipo de sentimientos.

Mucha gente no comprendió y tampoco no comprende hoy, y me echa en cara el por qué estoy en esta alianza con el FSLN, cuyos líderes me encarcelaron, por ejemplo, y piensan que debo desquitarme, pero yo no soy así.



¿En algún momento se ha sentido lastimada cuando el ex presidente Bolaños se ha referido a usted?

Sí, pero por eso no voy a vengarme políticamente contra el ex mandatario.



Despiece

La química con Daniel Ortega



Una mañana de agosto de 1993, por las pantallas de los televisores, Nicaragua observó a Daniel Ortega conduciendo su jeep renegado y a la par a una pasajera inusual: Miriam Argüello Morales. Ortega mediaba entre los secuestradores de la dirigencia de la UNO y sus rehenes; luego trasladaría a Argüello hasta su casa. Ése fue un primer contacto entre estos personajes de la política nacional.



¿Quién buscó a quién? ¿Usted al comandante Ortega, o él la buscó a usted?

Te acordás que en el año 2000 hubo un intento de crear una tercera vía y que fue traicionado por el Movimiento Democrático Nicaragüense y se desploma esa alternativa, se separa la democracia cristiana que empieza a arreglarse con el FSLN; Acción Popular Conservador, APC, se mantiene con el MRS; un movimiento de Manuel Ignacio Lacayo y creo que el Movimiento de Unidad Revolucionaria, MUR. El comandante Ortega empezó una movida para buscar a estos grupos de la tercera vía y se arreglaron también con Dora María Téllez.

Luego a Andrés Zúñiga, del movimiento de Manuel Ignacio Lacayo, y como coalición hicimos un documento sobre nuestra propuesta de tercera vía y sólo el comandante Ortega, en ese momento -2001- uno de los tres candidatos presidenciales, firmó el compromiso.

A raíz de esa relación empezó ya un acercamiento directo con Ortega, no sin antes recordar que la comandante Téllez me dijo que no estaban haciendo nada, que prácticamente la tercera vía estaba en la llanura.



¿Por qué se alió con el Frente Sandinista?

Porque si ganaba el Frente tendría la posibilidad desde la posición de la Procuraduría General de Justicia, de luchar contra la corrupción; pero el Frente no ganó en 2001 y no sé hasta qué punto hubiera podido actuar, esa era mi intención.

Yo no soy una persona de sorpresas, el comandante Ortega me conoce muy bien y nadie me puede decir que hoy dije una cosa y después hago otra, en eso soy muy tajante.

Nadie va a negar que el FSLN es un partido fuerte y bien estructurado. Yo puedo ser una persona muy comprensiva y he pretendido, en cualquier lugar donde esté ubicada, luchar contra la corrupción.



¿Qué opina del papel que han jugado los Estados Unidos en los últimos tres gobiernos?

Con este gobierno todavía no se ve mucha intromisión, porque tiene otra manera de ser; con Enrique Bolaños lo hicieron, vos sabés muy bien. Alemán tiene otro modo de actuar, estaba preocupado por ver de dónde agarraba más reales, ésa era su preocupación, salió más aventajado que Somoza en sus 45 años.



¿Y durante el gobierno de la UNO?

Lo que pasa es que el gobierno de Violeta Chamorro era una cosa y la UNO como alianza era otra, cada grupo actuó políticamente como mejor le pareció, y como UNO no sé si recibían instrucciones de los Estados Unidos; tal vez algunos grupos la recibirían, yo no te puedo decir, pero por lo menos yo no, porque yo no se lo acepto a nadie.



¿ Qué recuerdos tiene de la UNO o de alguien en particular?

Fue una experiencia interesante y recuerdo a Alfredo César como uno de sus dirigentes, y como el peor disociador de esa coalición.



¿Y de Fernando Agüero Rocha?

Un líder conservador, cuya figura no ha sido rebasada por nadie dentro del conservadurismo; pactó con Anastasio Somoza para salvarlo.



¿Cómo ve a Daniel Ortega?

Es una persona que escucha, porque cuando uno lo mira a los ojos se da cuenta que estás frente a un líder político.



¿La esencia política de Miriam Argüello?

Soy antisomocista por convicción, rechazo la corrupción.