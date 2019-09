“Estamos frente a un robo”

La Sociedad General de Autores de España, SGAE, respaldó este martes el reclamo que el cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy hace sobre sus obras musicales utilizadas por el gobernante Frente Sandinista.



En una carta firmada por Juan Nebreda de Nicolás, representante de la SGAE, y dirigida a Mejía Godoy, le anuncian que cuenta con el respaldo de ese organismo y que su departamento legal ha dispuesto priorizar su caso, documentarlo y proceder acorde a lo que el derecho de autor corresponde.



“Ni un gobierno, ni nadie, puede utilizar las obras de un creador sin su autorización. Esto es así desde los ya lejanos tiempos de la Revolución Francesa, y no existe coartada alguna, social, cultural o política que pueda desvirtuar este principio esencial de libertad individual del creador”, se lee en las primeras líneas del documento cuya copia hemos tenido a nuestro alcance.





Empieza ola de apoyo

En el documento también se agrega que autores de todas partes del mundo han conocido de la amenaza contra este cantautor nicaragüense de “despojarle de sus obras”, lo que anticipadamente han condenado, al mismo tiempo que le han transmitido su solidaridad, calificando de abusivo al gobierno de Nicaragua.



“¡Cuántas veces los abusos! Los abusos de quienes se apropian de obras que no les pertenecen, de quienes las tergiversan y de quienes las usan con fines opuestos a aquellos que las inspiraron. Los abusos del actual gobierno de Nicaragua utilizando con fines propagandísticos, y en contra de la voluntad del creador, las obras de Carlos Mejía Godoy (...)”.



La SGAE fundamenta su crítica en “el largo recorrido histórico, que se explicita en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948): ‘Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora’”.





Deben respetarse tratados firmados

Agregan también que tal actitud transgrede el Convenio de Berna, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, organismo especializado de las Naciones Unidas para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. “Nicaragua ha ratificado ambos tratados”, alertan.



“Estamos, pues, ante un intento de robo a un creador y ante un grave atentado contra la libertad de expresión del actual Gobierno de Nicaragua. Carlos Mejía Godoy ha dado sobradas muestras de generosidad con su pueblo, sobre todo con los más desfavorecidos, pues a ellos ha dedicado gran parte de su obra”, añaden.





Carlos Mejía con defensor legal

Por su parte, el jurista Sergio García Quintero, aunque no ha perdido las esperanzas de que el gobierno rectifique, confirmó que asumirá el caso de Carlos Mejía Godoy para hacer valer los derechos sobre sus obras y defenderlo ante las amenazas gubernamentales de confiscarle sus composiciones, declarándolas patrimonio nacional.



“Si antes este gobierno fue insaciable confiscando bienes y propiedades, nunca se había visto la actitud de confiscar la obra artística de un renombrado compositor y una gloria nacional. No sólo vamos a defendernos, también vamos a contraatacar”, afirmó.



Para el jurista, despojar a un artista de su obra es una actitud de poca cordura, lo cual se agrava con las declaraciones deliberadas y ataques públicos contra los países donantes, lo cual es contraproducente ofender a quienes nos están apoyando económicamente, es algo nunca antes visto.