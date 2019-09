Morales Carazo da la razón a Carlos Mejía Godoy

El vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, se solidarizó con el cantautor Carlos Mejía Godoy, a quien, según Morales, lo protege la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos en su demanda contra el gobierno por el uso de sus canciones en actividades propagandísticas. Igual opinión externaron los escritores Claribel Alegría, Ernesto Cardenal, Gioconda Belli y Sergio Ramírez.



“Los derechos de autor están protegidos en la leyes nicaragüenses y Carlos tiene todo su derecho a reclamarlos”, expresó Morales. Mientras en el comunicado firmado por los letrados se expresa que “nadie, por ninguna razón política partidaria, ni como acto de poder, puede arrogarse la potestad de despojar a Mejía de lo que en términos artísticos, morales y legales, le pertenece”.



Carlos Mejía Godoy prohibió al gobierno y al Frente Sandinista utilizar su música para fines propagandísticos y puso un plazo al Ejecutivo para que dejen de usarla en los spots televisivos y radiales. Su hermano, el cantautor Luis Enrique Mejía Godoy, también prohibió al gobierno la utilización de su música en actos propagandísticos, previendo que sus canciones sean usadas en diversas coyunturas.





Gobierno desafía

Sin embargo, los spots televisivos en el oficialista Canal 4 con “La Consigna” de fondo están siendo cada vez más transmitidos. Esta canción es de la autoría e interpretación de Carlos Mejía Godoy y es por la que el músico reclamó en una carta abierta a Rosario Murillo publicada en los medios de comunicación impresos.



El sábado pasado, durante la inauguración de las plantas generadoras de energía “Ernesto Che Guevara Dos”, en Masaya, la Camerata Bach interpretó La Consigna con nuevos arreglos. En esta actividad no se presentó Ramón Rodríguez, uno de los fundadores del grupo musical.





Mejor se adelanta

“Yo me estoy adelantando porque siempre la han utilizado (la música), viene el aniversario de la Revolución y es común que pongan, ‘Allá va el General’ y ‘Eran 30 con él’”, expresó Luis Enrique Mejía Godoy a EL NUEVO DIARIO, quien insistió en que “no están prohibiendo a la gente que cante las canciones”.



“El Frente Sandinista de Liberación Nacional de hoy no es el mismo de ayer. Al que le cantamos con todo orgullo y con la pasión y el compromiso de nuestra militancia”, dijo el cantautor.



Carlos Mejía Godoy, por su parte, ha expresado que está dispuesto a presentar una demanda contra el gobierno durante el tiempo preciso. El pedido de Carlos Mejía fue calificado por los escritores como “una demanda justa, que no puede estar siquiera sometida a discusión y que ha sido irrespetada e ignorada”



“Absolutamente nada”



El apoyo de los escritores fue dado porque ambos hermanos “han enriquecido con sus creaciones musicales individuales la cultura nicaragüense y la cultura toda de América Latina, y la propiedad intelectual de esas creaciones les pertenecen por entero”.



“Hoy se intenta confundir a la opinión pública diciéndole que le queremos quitar al pueblo el derecho de escuchar nuestras canciones, nada más lejano a la verdad, y sólo con el objetivo de amedrentarnos, provocarnos y manipular”, contiene el comunicado de Luis Enrique Mejía.



Para Luis Enrique Mejía es una ofensa que el gobierno “esté utilizando la sagrada sangre de los caídos en la larga lucha por la libertad de nuestro pueblo y a sus familiares, con fines políticos y con el autoritarismo y la perversidad que retrata de cuerpo entero al gobierno de Daniel Ortega y su nuevo partido familiar, con el que no quieren absolutamente nada”.