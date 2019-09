“Guillotina electoral” pende sobre aliado

La Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, podría convertirse en el tercer partido en perder su personalidad jurídica a través de una resolución del Consejo Supremo Electoral, CSE, luego que el representante legal de la alianza encabezada por el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Wilfredo Navarro, pidió sorpresivamente una revisión de las juntas directivas de esa agrupación política.



Hasta la tarde de ayer, el secretario nacional de ALN, Carlos García Bonilla, buscaba información ante las autoridades electorales para confirmar la versión. García se adelantó a los acontecimientos y dijo que ALN ha cumplido con el proceso de conformación de las directivas a nivel nacional; sin embargo, adelantó que todo se trata de una nueva estrategia del “pacto” entre el PLC y el Frente Sandinista “para quitar del camino a quienes les estorben”.



García dijo que el CSE aún no le notificaba de la solicitud que se supone presentó Navarro la mañana de ayer.





Las señas de Alemán

La acción legal se da luego de que durante tres semanas consecutivas el presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán Lacayo, ha hecho reiterados llamados a la unidad a sus “correligionarios” de ALN, en particular a su presidente, Eliseo Núñez Hernández.



Mediante una nota de prensa, la oficina de relaciones públicas de ALN, alertó sobre la maniobra que “el pacto FSLN-PLC está preparando en el Consejo Supremo Electoral en un nuevo zarpazo contra la democracia participativa”.



El divulgador del CSE, Félix Navarrete, señaló que no conocía de ninguna solicitud oficial y se comprometió a buscar la información para proporcionarla a este rotativo, sin embargo, hasta la cinco de la tarde de ayer no hubo respuesta.



Por la mañana, en la Asamblea Nacional, Navarro no se refirió al tema que hasta el momento era desconocido. Por la tarde, EL NUEVO DIARIO intentó obtener su versión, pero no respondió a las constantes llamadas a su teléfono personal.