Ejecutivo urge reforma presupuestaria

Con carácter de urgencia, el presidente de la República, Daniel Ortega, envió a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma presupuestaria de 640 millones de córdobas de egresos diseminados en varios ministerios y otras instituciones. La modificación incluye un subsidio de 55 millones de córdobas para el transporte urbano de Managua, para energía y un cuatro por ciento de aumento salarial para los maestros, trabajadores del sector Salud y Policía Nacional.



De antemano, diputados liberales calificaron la iniciativa de “burla” al magisterio y a los empleados de la Salud, por considerar que el cuatro por ciento de incremento salarial no cubre lo que inicialmente se les ofreció, que era de entre un 16 y un 20 por ciento.



Además, el primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, dijo que el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, solicitará que la iniciativa de reforma sea sometida a la consideración de la Comisión Económica y se apruebe hasta después del receso parlamentario y no antes, como lo pide el Ejecutivo, sin embargo, esto lo decidirá la Junta Directiva, que se reúne mañana.



“Hay algunos conceptos y partidas presupuestarias que necesitamos revisar”, dijo Navarro, seguramente al referirse a la partida millonaria que recibiría ENEL en concepto de energía.



Parte del monto que señala la reforma se cubrirá con lo obtenido por el Ejecutivo a través de la renegociación de la deuda interna, es decir, el pago de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis, a los bancos privados, que dejó libres unos 170 millones de córdobas.





Aumento devaluado

Para Navarro, el aumento salarial propuesto por el gobierno del cuatro por ciento no cubre el nivel actual de inflación, calculado en un 27 por ciento.



Según Navarro, cuando se aprobó el presupuesto 2008, el aumento de sueldo a los tres sectores señalados fue del 12 por ciento, y ahora el gobierno pretende hacer creer que con el cuatro por ciento propuesto en la reforma se completara el 16 por ciento que ofreció la oposición.



Sin embargo, explicó que lo acordado era que en una futura reforma se incrementaría el sueldo de los maestros, trabajadores de la Salud y policías de línea en un 16 por ciento extra y no completarlo como ahora pretende el gobierno.



Lo que aprobaron en su momento los diputados del FSLN con el apoyo de los liberales fue precisamente un aumento del 12 por ciento de la masa salarial, lo que en realidad significaba un aumento por sector de entre el cinco y el ocho por ciento.





Algunos rubros de la reforma

Total de la reforma 640 millones

Energía, ENEL 147 millones

CSE 40 millones

Asamblea Nacional 5 millones

Presidencia 8 millones

Transporte urbano de Managua 55 millones



Trabajadores de Educación y Salud y policías 4% del total de la reforma