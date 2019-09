Vicepresidente cuestiona credibilidad de Álvaro Uribe

El vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, aseguró que Nicaragua no será afectada por el reclamo de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, OEA, por el asilo otorgado a dos guerrilleras colombianas de la FARC y el resguardo a la mexicana Lucía Morett.



Según Carazo, la credibilidad del presidente colombiano Álvaro Uribe es limitada y se ha deteriorado por no reconocer los acuerdos con Nicaragua, el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, además de invadir territorio ecuatoriano.



Para el vicepresidente, el reclamo de Colombia contra Nicaragua no prosperará y no afectará la imagen de Nicaragua a nivel internacional porque el asilo es un principio en todos los países de América Latina.



“No le perjudica en nada a Nicaragua, en todo caso sería a Colombia, porque ellos son los que incumplen, Nicaragua sólo hace uso de su derecho a asilar perseguidas políticas, excepto en el caso de la mexicana, que sólo es un resguardo”, afirmó Carazo.



Carazo dijo que Nicaragua asiló a dos colombianas y a la mexicana sólo le dio un hospedaje humanitario y que no debería afectarle porque ninguna de ellas ha sido declarada terrorista.





Colombia no espera mucho

Colombia declaró ayer que no espera “mayor apoyo” de la OEA a su denuncia ante ese organismo de que Nicaragua respalda el terrorismo, pero quiere dejar constancia y señalar a Managua que su política frente a las guerrillas es errónea, dijo el canciller colombiano Fernando Araujo.



“No esperamos mayor apoyo de la OEA. Lo que queremos es poner en conocimiento del Consejo Permanente la situación y buscamos que con eso el gobierno de Nicaragua vea que esa actitud no es correcta”, señaló el canciller en entrevista con el diario El Espectador de este miércoles y registrada por AFP.



Araujo añadió que la denuncia contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, a quien Bogotá sindicó de hacer “apología de grupos terroristas”, el martes en la sede de la OEA en Washington, supone una “defensa de la democracia”.