Buscan otro pretexto para “liberar” a Alemán

La bancada del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, denunció ayer las pretensiones del PLC y del FSLN de liberar al ex presidente Arnoldo Alemán a través de los mecanismos que dejaría la iniciativa de Ley de Fijación de Plazo Razonable en Causas Pendientes del Código de Instrucción Criminal.



En esta ley, que impulsa la bancada del PLC, se establece que los casos de procesados bajo el antiguo Código de Instrucción Criminal, tengan una resolución en un plazo razonable, de lo contrario serán sobreseídos en un periodo de cinco años.



La diputada Mónica Baltodano dijo que esta ley es parte del combo del arreglo que hay entre el PLC y el Frente Sandinista. Baltodano expresó que el FSLN probablemente aprobará esta ley a cambio de que se permita la reelección presidencial.



Para Baltodano, estas acciones se realizarán durante este año a través de reformas constitucionales que impulsarán los dos partidos mayoritarios.



Para Baltodano la ley goza de aprobación del PLC y el FSLN. Prueba de ello, según Baltodano, son las reuniones del procurador general de la República, Hernán Estrada, con el magistrado de la CSJ Sergio Cuarezma y el fiscal Julio Centeno Gómez.





Pallais: “Beneficia a Alemán”



Por su parte, el diputado liberal José Pallais, Presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, dijo que con esta ley no se pretende liberar a nadie, sólo agilizar el proceso a miles de reos que se les ha retardado justicia.



En ese sentido aseguró que con la ley saldrían beneficiados unos 9 mil 30 reos que están bajo el antiguo Código de Instrucción Criminal. Según Pallais, hay casos que tienen más de diez años y no han sido resueltos, por lo que se convierte en un acto de injusticia en contra de los reos.



Pallais dijo que la interpretación del MRS es antojadiza y tiene un trasfondo político. Según Pallais, con el odio de los diputados del MRS en contra de Alemán estarían violentando los derechos humanos de los reos y que en todo caso la ley sólo pretende que se resuelva en los tiempos adecuados si es culpable o inocente.



“Si el hecho de que se juzgue en un tiempo prudencial el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos que tiene Nicaragua va a beneficiar a Arnoldo Alemán para beneficiar a 9 mil 400 reos más, sí es un beneficio y yo no tengo ningún problema con eso”, sostuvo Pallais.