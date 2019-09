Alejandro Serrano Caldera propone unidad ciudadana

El doctor Alejandro Serrano Caldera propuso ayer la conformación de la Unión Ciudadana por la Democracia, en vista de que actualmente la sociedad nicaragüense está dispersa y fragmentada, al punto que cotidianamente permite atropellos de quienes detentan el poder.



Serrano Caldera, al intervenir en ocasión del X aniversario del Grupo de Reflexión Participación Ciudadana, promovido por la Fundación “Friedrich Ebert”, señaló que es fundamental encontrar los puntos de coincidencia mínimos entre los diversos grupos de la sociedad civil y algunas fuerzas políticas del país.



En ese sentido señaló que mientras la característica de esta sociedad sea la fragmentación, difícilmente se podrá hacer frente a una serie de atropellos cotidianos y más difícil aún, hacer propuestas, consideraciones de presente y futuro, proyectos de país, que paulatinamente y por etapas deberían irse construyendo en nuestra sociedad.





Qué país queremos

Agregó que la necesidad imperativa que hoy se nos plantea es la pregunta sobre qué país queremos, qué país podemos hacer y cómo hacerlo, cómo organizar las diferentes fuerzas, los diversos vigores dispersos que están en la sociedad nicaragüense, en el sector político y la agrupación ciudadana nacional.



“Es por eso que hoy planteo, no como receta o catálogo de soluciones, la idea para ser discutida, de conformar y consolidar la Unión Ciudadana por la Democracia, que fue propuesta hace un mes por 14 organizaciones de la sociedad civil, que de alguna forma buscan como ofrecer a Nicaragua una opción ante una circunstancia en donde parecieran cerradas todas las posibilidades, pero que no lo están, a menos que nosotros lo permitamos”, indicó.





La idea y la acción

Señaló que en Nicaragua ocurre que el avasallamiento es cotidiano y los sectores y fuerzas que intentan consolidar un Estado de Derecho se hacen presentes en una actitud defensiva, absoluta y totalmente necesaria, pero no suficiente, “hay que defender el Estado de Derecho y la democracia, pero hay que proponer los mecanismos para construir y consolidar estos principios vitales en una sociedad”.



Destacó que dos elementos importantes en la vida política son la idea y la acción, “las ideas sin ningún tipo de acción se transforman en puntos de vistas enclaustrados, en torres de marfil, es decir, el cielo de la ideas puras que no llegan a la tierra y es así que las discusiones se vuelven bizantinas; es hora de que las ideas deban ir acompañadas de la acción, y eso en estos momentos es lo que se debe definir con meridiana precisión”.