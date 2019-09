ALN y FSLN se reparten CEM

Apenas tomaron posesión de sus cargos, ya fueron impugnados los miembros de los Consejos Electorales Municipales, CEM, en algunos departamentos del país. En el departamento de Managua, la representante legal de la alianza encabezada por el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Martha Lorena Ramírez, presentó un recurso de revisión sobre la integración de los segundos miembros de los CEM.



Los argumentos de Ramírez son que el PLC, junto con el Movimiento Vamos con Eduardo y el Partido Liberal Independiente, PLI, tienen la mayor representación de diputados en el Parlamento, por lo que les correspondería más presencia como segundos miembros, algo que según la solicitud de revisión, no fue cumplido por la presidenta del Consejo Electoral Departamental, CED, Gloria Elena Falcón Jácamo, de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN.



Conforme con la distribución de los CEM, a la ALN le corresponde presidir 76 CEM, mientras que al Frente Sandinista 77. En aquellos donde el FSLN preside, el primer miembro le corresponde a ALN, y viceversa. Los segundos miembros fueron distribuidos entre los demás partidos políticos minoritarios.





Reparto en Rivas

En el departamento de Rivas la juramentación de los diez CEM correspondientes a igual número de municipios estuvo a cago del presidente del Consejo Electoral Departamental, Oscar Sánchez, quien detalló que la ALN presidirá los CEM en Buenos Aires, San Jorge, Belén, Moyogalpa y Potosí. En tanto el Frente Sandinista tendrá a presidentes de CEM en Tola, Rivas, San Juan del Sur, Cárdenas y Altagracia.



En Estelí, las autoridades llamaron a los miembros de los CEM a no polarizar las elecciones y se atengan a lo que establece la Constitución Política y la Ley Electoral.





PLC relegado en Jinotega

En Jinotega fueron juramentados los 48 miembros que conforman los CEM de los ocho municipios del departamento de Jinotega. El Partido Liberal Constitucionalista, PLC, quedó relegado por Alternativa por el Cambio, AC, partido minoritario en este departamento conforme con la cantidad de votos obtenidos en las últimas elecciones.



Esto provocó la inconformidad de los miembros del PLC, porque en la mayoría de los municipios quedaron como suplentes de los segundos miembros, cuya posición la ocuparon militantes de Alternativa por el Cambio, como en el caso de Jinotega y La Concordia.





También en Carazo

Carazo no fue la excepción de la regla, y las estructuras electorales quedaron en posesión de la ALN y el Frente Sandinista, por ser, según la ley, los que más votos obtuvieron en la última elección nacional, aunque para disimular transparencia, en algunos municipios, partidos minoritarios, como la Resistencia Nicaragüense y Alternativa por el Cambio, se quedaron con los segundos miembros.



El gran perdedor resultó ser el PLC, que fue relegado de la estructura departamental manejada por el FSLN, e integrada por el representante de ALN, Carlos Alberto Martínez, y Alvin Arce, de Alternativa por el Cambio.





(Con colaboración de Lésber Quintero, Máximo Rugama, Silvia González Siles y Alberto Cano)