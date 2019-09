Diputados irrespetan a maestros

En un verdadero relajo se convirtió la sesión especial legislativa en honor al Día del Maestro, que se celebra el próximo 29 de junio. Los diputados liberales designaron como orador a Emilio Márquez, Secretario de la Central de Acción y Unidad Sindical, CAUS, pero nadie se explica por qué habló en nombre de los maestros, siendo dirigente sindical del sector de la construcción.



Los abucheos se originaron cuando conocieron que la profesora Lesbia Rodríguez no ofrecería el discurso principal, sino que fue reemplazada Márquez.



Rodríguez lamentó que a última hora se les informó del cambio, mientras escuchaba fuera del hemiciclo al discursante hablar sobre las penurias que enfrentaba el sector magisterial, ya por todos conocidas.



El dirigente sindical de la construcción aprovechó el podio legislativo para lanzar una diatriba contra el gobierno, en un discurso improvisado y vacío de contenido a favor de los maestros.





¿Por qué no un maestro?

“No estamos en contra del sector obrero, pero en el Día del Maestro era lógico que un docente ofreciera el discurso”, dijo Arsenio Vivas, representante de la Confederación Nacional de Maestros de Nicaragua.



A excepción de algunos diputados liberales, nadie le puso atención; pero igual ocurrió con el dirigente de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua, Anden, José Antonio Zepeda, pues, a excepción de los diputados del Frente Sandinista, nadie más escuchó su discurso lleno de “flores” para el gobierno actual y severas críticas a todos los gobiernos anteriores.





Zepeda tampoco escapó a los abucheos

Cuando le tocó el turno al profesor José Antonio Zepeda, diputado suplente de la bancada del Frente Sandinista, también fue abucheado por la barra de maestros liberales, mientras que los diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y los de Vamos con Eduardo se retiraron del recinto de sesiones desluciendo totalmente el evento legislativo en homenaje a los educadores.



Zepeda hizo un recuento de “lo mal” que le ha ido a los maestros desde que en 1990 asumió la presidencia la señora Violeta Barrios de Chamorro, recuento que incluyó al gobierno liberal de Arnoldo Alemán y al último “de corte empresarial” de Enrique Bolaños.



Pese al relajo, los maestros de uno y otro bando no llegaron a los golpes, aunque poco faltó para ello. En la celebración quedó confirmado una cosa, y es que la polarización política entre el magisterio aún no desaparece y, por el contrario, se ha acentuado con la asunción al poder del Frente Sandinista.



Zepeda calificó este acto como una falta de respeto a los maestros del país. “La directiva de la Asamblea debió tomar esto con más seriedad, pues ponen a discursar a un representante de la construcción, y la bancada liberal se retiró de la sesión solemne. Esto fue un irrespeto para el magisterio nacional”, expresó.