Indígenas resienten decisiones del Ejecutivo

Las autoridades de las comunidades indígenas de Tasbapounie, Kukra Hill, Karawala, Corn Island y Laguna de Perlas emitieron un comunicado en el que expresan su preocupación y “alertan a la ciudadanía y a la comunidad internacional sobre las decisiones que de manera irreversible podrían afectar el proceso de reconocimiento histórico de los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades étnicas de la Región Autónoma del Atlántico Sur de Nicaragua (RAAS)”.



El comunicado está firmado también por el Gobierno Creole de Bluefields (GCCB) y el Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTRK). En éste enumeran los argumentos en los que basan sus preocupaciones ante las decisiones tomadas por el gobierno central.





No cumplir compromisos

Las autoridades de estas comunidades indígenas consideran que el Ejecutivo “muestra una clara voluntad política de incumplir los compromisos y obligaciones legales” reconocidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas suscrita por Nicaragua en el año 2007.



Se refieren a las “iniciativas relativas al agua, las costas, el ordenamiento territorial, la política de tierras en áreas protegidas u otras que minimizan y distorsionan gravemente el contenido de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y étnicos”.





El problema es la no consulta

Los suscritos consideran que con el decreto Presidencial No. 19-2008 del cinco de mayo de 2008, que declara un régimen especial para tres territorios indígenas, se modifica con un simple Decreto la Ley de Municipios, la Ley 445 y la Ley 28, y que el presidente Daniel Ortega “usurpa competencias, desconoce el derecho de los pueblos indígenas y comunidades étnicas” al no hacer previamente una consulta.



“El Presidente pone de manifiesto que podría disponer de otras iniciativas que pudieran significar alteraciones a la estructura y al Régimen Constitucional Autonómico de la Costa Atlántica de Nicaragua, en persecución de objetivos clientelistas y discriminatorios”.



La principal preocupación de las comunidades indígenas es la reforma a leyes que modifiquen el Régimen de Autonomía y que se creen nuevas regiones sin que se les consulte. Como ejemplo ponen las declaraciones de los legisladores Brooklyn Rivera y Francisco Sacasa, quienes de forma separada se han expresado a favor de dichas reformas.