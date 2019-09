Alemán quería “su segundo miembro” en El Crucero

La dirigencia del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, intentó sin éxito negociar con la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, los segundos miembros propietarios de los Consejos Electorales Municipales, CEM, del departamento de Managua. El presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán, tenía un especial interés en el primer miembro del CEM de El Crucero.



El presidente departamental de Managua de ALN, Ramiro Silva, confirmó las negociaciones con su homóloga del PLC, María Haydee Osuna, designada para lograr obtener los segundos miembros de los CEM, pero su principal objetivo era conseguir para “su máximo líder” el cargo en El Crucero. Al final, según Silva, no consiguió ni lo uno ni lo otro “porque no supo negociar”.



Lo que no dijo Silva, por más que se le preguntó, es qué le pedía a Osuna a cambio de que ALN le ayudara al PLC a obtener esos cargos en los CEM de Managua. La dirigencia del PLC, por su parte, dijo: “Sin comentarios”.





Hasta suplentes llegaron

La “mala negociación”, expresó Silva, llevó al PLC a obtener “algunos” de los segundos miembros, pero a nivel de suplentes, lo que significa que no tendrá ninguna incidencia en las estructuras electorales de Managua.



Silva dijo que la insistencia de Osuna era en torno al segundo miembro propietario del CEM de El Crucero, por ser el municipio donde vive Alemán. “Es un municipio emblemático para ellos y por eso querían el cargo, pero María Haydée no supo negociar”, expresó Silva nuevamente, sin mencionar qué pedían a cambio del cargo.





Las represalias

Fuentes extraoficiales señalaron que la negativa de ALN a apoyar al PLC en este objetivo motivó la reactivación de la solicitud de Wilfredo Navarro ante el Consejo Supremo Electoral, CSE, para revisar si ALN cumplió con la conformación de las juntas directivas en todo el país.



La acción fue tomada como una represalia del PLC sobre sus correligionarios de ALN, pese a la existencia de un “pacto de no agresión mutua”.