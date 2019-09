Marcha contra las pretensiones dictatoriales del gobierno de Ortega

Miles de personas marcharon el viernes por las calles céntricas de esta capital en una manifestación de rechazo a ''las pretensiones dictatoriales'' del presidente Daniel Ortega y realizada bajo la consiga ''todos unidos contra la dictadura y el hambre''.



Según los organizadores, desfilaron unas 20 mil personas, pero la vocera de la policía, Vilma Reyes, dijo que la institución calculó unas 10 mil 500.



La marcha fue convocada por la Unión Ciudadana por la Democracia, integrada por un diversas organizaciones cívicas, y partidos opositores, entre ellos el Partido Conservador (PC), y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) disidente del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).



Tanto el MRS como el PC fueron inhibidos por el Consejo Supremo Electoral (CSE) de participar en las elecciones municipales de noviembre y corren el peligro de no hacerlo en las presidenciales de 2011.



Se considera en medios políticos y periodísticos, que ha sido la manifestación pública más grande realizada desde que Ortega asumió el poder el 10 de enero de 2007.



En las pancartas iban pedidos de ''cuentas claras'' al gobierno sobre la ayuda petrolera venezolana y denuncias de ''injerencia'' del presidente venezolano en asuntos nicaragüenses, además de acusaciones de ''parcialidad'' de las autoridades electorales y de las cortes.



Entre los manifestantes figuró el escritor Sergio Ramírez, ex presidente de la república, ex compañero de Ortega en los años 80 y uno de los fundadores del MRS en 1996.



Se escucharon además antiguos eslogan como: ''De que se van que se van'', o ''el pueblo unido jamás será vencido'', que fueron usados en los años 70 en marchas contra el dictador Anastasio Somoza, derrocado el 19 de julio de 1979.



El líder del MRS, Edmundo Jarquín, quien fue candidato presidencial en las elecciones de noviembre de 2006, dijo que la marcha era ''el inicio de la lucha por transformar a Nicaragua en una verdadera democracia''.



El ex banquero y ex candidato presidencial Eduardo Montealegre, que fue segundo en las elecciones presidenciales, dijo que se había iniciado una gran lucha cívica contra el pacto de Ortega con el ex presidente Arnoldo Alemán, líder del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).



La presidenta del MRS, Dora María Téllez, dijo que la manifestación cívica era contra ''las pretensiones dictatoriales de Ortega y el hambre que sufre el pueblo nicaragüense''.



''El pacto Ortega-Alemán le quita la comida de la boca al pueblo con la inflación y no hace nada contra la corrupción'', dijo.



Seguidores de Ortega y Alemán controlan desde finales de la década pasada la corte electoral CSE, la Corte Suprema de Justicia, el legislativo y la Contraloría de Cuentas del país.



En las últimas encuestas de opinión los nicaragüenses manifiestan preocupación por la falta de trabajo y la inflación, la que acumulada a mayo según el Banco Central cerró en 9,43% y el año pasado fue de 16,88%. Economistas independientes calculan que este año cerrará en 27%, debido al alza en los precios del petróleo y los alimentos.