Oposición a Ortega está en las calles

28 Junio 2008 |

Miles marchan contra el gobierno

Sus contradicciones con el gobierno los unieron. “¡Nicaragua no es un botín de un ladrón y un moclín!”, gritaban unos; y otros, 300 metros atrás, decían: “Si hay plata para subirse en aviones, hay plata para bajar los frijoles”. Así marchó ayer la oposición en el centro de Managua, en lo que fue la primera marcha de grandes dimensiones contra la administración de Daniel Ortega.



Todas las críticas contra Ortega alcanzaron en un kilómetro y medio de Managua. Los marchistas se reunieron, y cada uno con su pancarta o manta, con su canción, refrán u ofensa recriminó al mandatario por la “dictadura que pretende instaurar” y por la carestía de la vida.





Dora María Téllez marcó la salida

Dora María Téllez dio la señal de salida un poco después de las diez de la mañana, recordando que un día antes un grupo de estudiantes en León le impidió la entrada a un recinto universitario estatal, y entre ofensas y abucheos le ensuciaron el rostro y la ropa. “No les tenemos miedo”, dijo Téllez con el mismo tono de voz con que increpó a los estudiantes, e insistió en que “no descansarán hasta no echarle la última palada al pacto”. Entonces las banderas azules y blancas se movieron en señal de aprobación por las palabras de la comandante sandinista.



Eduardo Montealegre no quiso quedarse atrás, y a empujones subió a la tarima. Después le siguió Enrique Quiñónez, compañero de fórmula de Montealegre a la Alcaldía de Managua, pero éste tuvo que empujar aún más a los miembros de la recientemente formada “Brigada de Orden y Unión Ciudadana por la Democracia”.



“Este mensaje va para El Chile y para la Secretaría”, dijo Quiñónez cuando logró agarrar el micrófono, pero luego la concurrencia sólo se quedó viendo el movimiento de los labios del candidato a vicealcalde, pues el audio se fue. “Nooo se oyeee. Es que se la montaron, le tienen miedo a las tapas de Quiñónez”, dijo una simpatizante de los candidatos liberales, que esta mañana nublada llegó a hacer barra, a pesar de que los organizadores de la marcha no querían que ésta fuese partidizada.



Aunque con una gran semejanza entre sí, los manifestantes se organizaron en bloques, resaltando las diferencias que los separan. El Movimiento por Nicaragua encabezó la marcha, le seguía el Movimiento Autónomo de Mujeres, luego el Movimiento por el Rescate al Sandinismo, el Movimiento Renovador Sandinista, cuyos simpatizantes arrastraron una gran bola azul, que, según una joven, representaba “los huevos que tiene el MRS”; y al final la propaganda electoral y los partidarios de Eduardo Montealegre.



El bloque del MRS iba dirigido por el escritor y ex vicepresidente Sergio Ramírez, por la escritora Gioconda Belli, Dora María Téllez, Daysi Zamora, Edmundo Jarquín, Róger Arias y Hugo Torres.





“Se va el caimán...”



Una leve llovizna caía en la capital al mediodía, cuando los manifestantes se congregaron en el costado sur del Hospital Militar. “¿Y quién mancha el escudo?”, preguntaba un hombre por los altoparlantes, y un grupo en carcajadas respondía: “La Chamuca y el trompudo”.



El cantautor Carlos Mejía Godoy y su hermano, Luis Enrique Mejía, cantaron para la concurrencia. Este último entonó una canción que compuso para Dora María Téllez mientras ella estaba en huelga de hambre y que nombró “Terapia para el desencanto”. Al final muchos quedaron cantando “Se va el caimán”, canción que modificaron para dedicársela al mandatario: “Se va el caimán, se va el caimán, se va para Venezuela...”.



Una muchacha del Movimiento por Nicaragua leyó un pronunciamiento en nombre de los marchantes. “Digamos todos: yo puedo cambiar las cosas, no tengo miedo”, repetía la joven, quien enumeró las críticas a Ortega: el pacto entre él y Arnoldo Alemán, la carestía de la vida, la reelección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ,, los excesivos gastos en publicidad para culto a la personalidad y difamación a opositores, las diatribas del mandatario, entre otros.