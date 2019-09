PLC “lamenta” lo que provocó

Los liberales lamentan hoy lo que permitieron en el año 2006, cuando una comisión especial de investigación en la Asamblea Nacional emitió un informe sugiriendo responsabilidades penal y administrativa contra Eduardo Montealegre Rivas por el caso de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis. En ese momento, los diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, fueron quienes impulsaron la investigación.



La dirigencia del PLC emitió ayer un comunicado en el que señala que “ante la persecución política del FSLN en contra del futuro alcalde de Managua, Eduardo Montealegre Rivas, (el PLC) reitera nuevamente su total respaldo al correligionario liberal”.



“La bancada mayoritaria de oposición no va a prestarse al juego y a la persecución política del FSLN en contra del diputado liberal y candidato a alcalde de Managua por la Alianza-PLC, Eduardo Montealegre Rivas, para entregarlo a la justicia sandinista”, se lee en el comunicado.





Malos recuerdos

En el comunicado se hace un recuento de lo ocurrido en el año 2006 respecto de la investigación que hizo la comisión especial legislativa impulsada por los entonces diputados del PLC.



“El Partido Liberal lamenta que diputados liberales, dentro del contexto electoral, hayan promovido en el año 2006 la investigación en contra de Montealegre mediante una resolución de una comisión especial de la Asamblea Nacional, que hoy culmina con una acusación formal en contra de nuestro amigo y correligionario liberal”, se lee en el documento oficial del PLC.



Por su parte, el candidato a alcalde de Managua, Eduardo Montealegre, reiteró que no tuvo nada que ver en la emisión de los Cenis, la quiebra de los bancos ni en el proceso de reclasificación de la cartera de las entidades financieras quebradas.



Montealegre dijo que la acusación que prepara el fiscal Armando Juárez para el próximo miércoles, no es más que una trama política del Frente Sandinista con el objetivo de sacarlo del juego electoral.



Evitó referirse a la posibilidad de que la acusación judicial sea parte del denominado “pacto” entre el presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán, y el presidente de la República, Daniel Ortega.





Echan el muerto a Bolaños

Después de la investigación en la Asamblea Nacional, el PLC ahora defiende a su candidato y sostiene que toda la actuación de Montealegre en el caso de los Cenis fue legal.



“El PLC se solidariza y respaldará a Montealegre hasta las últimas consecuencias, cuya actuación y decisiones en el caso de los Cenis, en su calidad de miembro del directorio del Banco Central de Nicaragua, fueron apegadas a derecho y con base en decisiones colegiadas, el voto unánime del directorio y decretos presidenciales emitidos por el ex presidente Enrique Bolaños Geyer”, señala el comunicado.



Durante un acto político-partidario ayer, en Matagalpa, Montealegre recibió el apoyo del jefe de la bancada del PLC, Maximino Rodríguez, y del diputado Freddy Tórrez.



Por otra parte, el diputado independiente Salvador Talavera Alaniz dijo que nunca votará por la desaforación de Montealegre, pero reconoció que los “cañonazos y las amenazas” por parte del gobierno estarán a la orden del día en la Asamblea Nacional.





Votos para la desaforación

Los 38 votos del Frente Sandinista, más los posibles cuatro de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, y los tres independientes, sumarían 45 votos. Bastarían dos votos del PLC para completar los 47 necesarios para suspender la inmunidad parlamentaria a Eduardo Montealegre, eso considerando que el Movimiento Renovador Sandinista, MRS, jamás votaría a favor del desafuero.



Acusado formalmente y sin inmunidad, Montealegre quedaría automáticamente inhibido de continuar en la contienda electoral municipal, por lo que el PLC debería designar a un sustituto.