Alemanismo se da con la piedra en los dientes

La directiva del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, continúa con posiciones duales. Por un lado se echó para atrás en sus críticas contra la marcha “antipacto” a la que asistieron miles de ciudadanos, y por el otro autorizó la participación de “una delegación oficial” en el evento cívico que por momentos pareció un acto multipartidista.



El presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán, confirmó que una “delegación oficial del partido”, encabezada por el jefe de la bancada legislativa, Maximino Rodríguez, fue autorizada para participar en la “marcha contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo”.



Sin embargo, cuando se le consultó sobre las declaraciones del candidato a alcalde de Managua por el PLC, Eduardo Montealegre, en el sentido de que se trataba de una marcha contra el “pacto libero-sandinista”, Alemán respondió que Montealegre no es más que “una vedette de televisión en busca de protagonismo”.



Alemán dijo que también fueron “autorizados” todos aquellos miembros de las estructuras partidarias y simpatizantes del PLC a participar en la marcha si así lo deseaban; sin embargo, fuentes extraoficiales informaron que la directiva del partido se vio obligada a hacer esta maniobra considerando que “muchos dirigentes del PLC” participarían aun sin el consentimiento de la máxima dirigencia.



Los ataques contra los aspirantes a la silla edilicia de Managua por el PLC no cesaron, pues el vocero del partido, Leonel Téller Sánchez, advirtió a Montealegre sobre su relación con los “asesinos, piñateros y ladrones” del Movimiento Renovador Sandinista, MRS; pero no pudo explicar cómo o por qué el PLC pacta la elección de magistrados ante la Corte Suprema de Justicia, CSJ, con los “asesinos, piñateros y ladrones” del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN.





Elección mañana lunes

Por otra parte, Alemán anunció que mañana lunes, los diputados del PLC apoyarán decididamente la elección de magistrados ante la CSJ, pero evitó decir si los diputados liberales propondrán que la elección se haga en combo de cuatro y cuatro, o uno por uno.



Alemán se limitó a decir que la elección de magistrados “se hará de acuerdo con lo que establece la Constitución Política”.