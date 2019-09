El doctor Ernesto Medina Sandino fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-León, durante 12 años, y ahora está al frente de la Universidad Americana, UAM, desde donde comparte la preocupación de muchos nicaragüenses por el rumbo que ha tomado el país.



Medina propone un diálogo para acercar posiciones y enrumbar el destino de Nicaragua, pero, además, lamenta lo ocurrido en la UNAN-León el pasado 26 de junio. “Es lamentable que no se permita debatir las ideas” en la universidad que vio nacer la autonomía hace cincuenta años, expresa muy preocupado.





¿A qué atribuye usted que el gobierno esté atacando como adversarios muy fuertes a la clase media y a otros sectores organizados de la sociedad que no necesariamente están pensando como él?

Hay un discurso perenne en el sentido de que el enemigo es la oligarquía, hay un menosprecio a la inteligencia, desgraciadamente la polarización en que el gobierno ha caído ha hecho que un considerable sector de los nicaragüenses tenga una forma de pensar diferente, y que en lugar de buscar espacios de convergencia en un problema tan complejo como el de Nicaragua, nos seguimos aferrando a las diferencias.



Otorgarle a la confrontación una connotación de clase es anacrónico y una etapa superada en Nicaragua; es hasta peligroso, porque es poner contra la pared o marginar a un sector que creo que de alguna manera se ha ganado un derecho para opinar sobre lo que está pasando en Nicaragua, que tiene una experiencia muy rica de lo que ha pasado en el país y que puede aportar mucho.





Entonces, ¿a qué está apostando el gobierno?

Existe una concepción que no es exclusiva de este gobierno. Todos los gobiernos que han llegado al poder en los últimos años en Nicaragua han creído que pueden resolver las crisis solos y que al hacerlo se garantizan la permanencia y el disfrute del poder por largo tiempo, y la experiencia indica que ninguno ha podido hacerlo. Este gobierno está cayendo en el mismo error, en el fondo es una posición arrogante.



El actual gobierno se está equivocando y el error es más grande porque el problema de ahora es mucho más grave. No se tiene una verdadera visión de la profundidad de la crisis, creo que tampoco se tiene una idea clara del sentimiento de la gente frente a la crisis y frente a la misma gestión del gobierno.



Se sigue pensando que con algunas acciones se puede cambiar el pensamiento de la gente, y se está apostando a un éxito del gobierno que nadie lo puede garantizar y que sería mucho más fácil si se compartiera toda la carga del país. Si se sigue apostando a que el grupo que está en el gobierno lo va a resolver todo y que se cosecharán los réditos de haber resuelto los problemas ellos solos, es un error.





¿Por qué no se abordan problemas de fondo? ¿Acaso es temor del gobierno?

Eso es un estilo de hacer las cosas y que hasta ahora no ha dado resultados; al contrario, lo que yo percibo es mayor inconformidad y preocupación de la gente; son sentimientos que no se resuelven con propaganda.



Tengo la esperanza de que tarde o temprano tendrán que darse cuenta que hace falta un diálogo verdadero, sincero, con todos los sectores, o al menos con quienes ellos crean que son más afines a sus proyectos.





¿Cuáles son los riesgos del país cuando ni la oposición ni el gobierno tienen alternativas a los problemas que más siente la gente?

Sería fatal creer que el país seguirá por mucho tiempo por este mismo camino, en el que cada día son más profundas las diferencias entre el gobierno y la oposición y una inmensa mayoría de la población que quiere ver cambios positivos. La desesperanza de la población comienza cuando se convence de que el país está signado a vivir en permanente crisis.



La principal responsabilidad es de los gobernantes, deben crear el clima para cambiar las cosas; deben extender la mano a aquellos sectores con quienes parecen tener relaciones insalvables, pero hay un hecho real y objetivo, y es que en el fondo todos coinciden en que en Nicaragua se debe combatir la pobreza, garantizar las condiciones en el país para posicionarse en el ámbito internacional cada vez más competitivo y menos hostil.



A la juventud hay que darle señales positivas. Quizá haya diferencias profundas en cómo hacer las cosas, cómo combatir la pobreza, pero al final el objetivo es el mismo, pero para llegar a ello hay que sentarse a discutir. El gobierno tiene que sentarse con humildad a escuchar lo que plantean los otros.



Si de pronto se construye una estrategia de desarrollo nacional incluyente, la que estamos esperando desde hace 50 años, sería arrogante no atenderla.





¿Cree que el gobierno pretende llevar al país al límite de las contradicciones para enrumbar un nuevo sistema?

Pareciera que en Nicaragua esa es otra forma de solucionar los conflictos, llevar las cosas al extremo para que al final cualquier solución parezca la mejor. Como forma de hacer las cosas no es la mejor, más cuando está en juego el futuro del país; los riesgos son mayores y las consecuencias muy graves. Hay que evitar llegar al extremo de la crisis.



Las circunstancias son otras, la gente ha cambiado, ha madurado su pensamiento y su acción, y fácilmente identifica cuándo se trata de una maniobra política y cuándo realmente la intención es honesta y sincera.



Por eso es que es normal que la gente en la calle se esté preguntando qué es lo que pasa, hacia dónde vamos y cuánto aguantará el país. No prever eso es un error grave para la clase política en general.







La hora de la universidad

El doctor Ernesto Medina lamenta lo ocurrido en la UNAN-León el pasado jueves 26 de junio, cuando jóvenes d irigentes del histórico Centro Universitario de la Universidad Nacional, CUUN, el mismo organismo que dirigió, entre otros, Edgard “La Gata” Munguía, agredió a Dora María Téllez y a sus acompañantes.





Como ex rector de la UNAN-León, ¿qué opinión tiene sobre estos los hechos?

Independientemente de cómo se hayan originado las cosas, porque no tengo toda la información, nunca en una universidad deben ocurrir hechos como éstos de parte de estudiantes, y mucho menos un ataque a Dora María, porque, independientemente de sus posiciones ideológicas, es un símbolo histórico para Nicaragua; además, ella salió de las aulas de la UNAN-León para integrarse a la lucha contra la dictadura, por lo tanto, como cualquier persona, merece respeto.





Versiones surgidas desde la universidad sostienen que allí había un problema interno, un reclamo de los estudiantes por asuntos de becas. ¿Qué cree usted?

Se debe ser muy ingenuo para pensar que precisamente el día en que estaba anunciado el foro también se iniciara el conflicto por las becas, aunque bien sabemos que es un tema sensible para los muchachos, este tipo de coincidencias en Nicaragua, se necesita ser muy ingenuo para creerlas.



Si el problema en realidad hubiera sido el de las becas, la reunión hubiera convocado a los más de 4 mil becarios que existen en dicha institución y no sólo a las dirigencias estudiantiles de las facultades.



Yo no creo que en los sucesos de León haya habido manipulación. La gente que allí estaba es lo suficientemente madura, son dirigentes que saben lo que estaban haciendo. Eso indica que algo está profundamente mal en Nicaragua.



Si la visión que tienen estos jóvenes es que los problemas los vamos a resolver eliminando al otro o atacando al que no piensa como nosotros, creo que ese futuro debe preocuparnos a todos y obligarnos a cambiar la forma de hacer política en Nicaragua.





En otros países que han vivido esta situación, la academia ha aportado soluciones con propuestas o nuevos liderazgos, pero en Nicaragua, después de lo ocurrido en León, ¿cómo queda la academia frente a esta posibilidad?

La academia debe involucrarse en las soluciones. La educación superior en cualquier país está llamada a cumplir una misión siempre viendo al futuro.



Las universidades en Nicaragua pasan en este momento por una situación muy difícil. Esto tiene que ver con los hechos recientes, con un marco jurídico obsoleto para los nuevos tiempos.



Lo que ocurrió en León es una prueba importante para el liderazgo universitario, que tiene que marcar claramente dónde está: si se deja llevar por el torbellino de pasiones de la política nacional o sigue su propio rumbo por el futuro de Nicaragua, plantea críticas y propuestas cuando haya que hacerlas a quien haya que hacerlas.



Si la universidad no juega ese papel, en este momento le está fallando a su historia, a su compromiso con el país.



El hecho de que se haya dado esta situación en León, precisamente en el contexto de los 50 años de la autonomía, y en la institución donde se asumió por obra de Mariano Fiallos Gil, me parece que la contradicción es insostenible.





¿Qué debe hacer la universidad frente a esta situación?

Ninguna universidad que se precie de serlo puede vivir con esta contradicción: por un lado tolerar este tipo de hechos, y por otro, exaltar la obra y pensamiento de Mariano Fiallos Gil, que nunca como ahora está vigente. El mismo lema de “A la libertad por la universidad” nunca ha estado tan vigente como ahora.



La universidad debe sentar una posición clarísima y dejar consignado que estas situaciones son marginales, y deben asumir su responsabilidad las personas que estuvieron involucradas en eso, partiendo de que son personas que ocupan cargos, son miembros del Consejo Universitario.



Dejar que en la universidad se debatan las ideas no significa estar a favor o en contra de alguien. Que en la universidad ya no se puedan debatir ideas me parece que es gravísimo. La verdad absoluta nadie la tiene en este país, debemos construirla entre todos. Por definición, la universidad es el punto de convergencia de las ideas.