En combo o individuales, todo está consumado

Hoy el Parlamento elegirá a ocho nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero el mecanismo de selección aún no está definido. En combo o individual, son las dos posibilidades, y entre los diputados hay posiciones encontradas aun en un misma corriente política.



Según la diputada Jamileth Bonilla, la elección será “uno por uno”; por su parte, el diputado liberal Francisco Aguirre dijo que su bancada escogería hoy a las ocho de la mañana el procedimiento de elección; mientras que el diputado de Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Carlos García, anunció que su bancada se abstendrá de votar.



Bonilla expresó que, de acuerdo con una resolución que emitió el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, el día que eligieron a su cuarto candidato a magistrado en la CSJ, “de todos los que han cumplido con los requisitos, se aceptará un grupo igual o un poco mayor al número de cargos a elegirse, y después se escogerá uno por uno a los magistrados”, según los votos que obtenga.



“Es un sistema que tal vez no es el perfecto, pero que se acerca a lo que queremos”, manifestó al respecto, en alusión a que organizaciones civiles y diputados han externado en ocasiones anteriores que la elección de los magistrados de la CSJ debe ser individual y de acuerdo a la fecha de finalización sus períodos.



Sin embargo, Aguirre Sacasa señaló que “no sé de dónde sacó eso la diputada Bonilla”, pues insistió en que hasta hoy por la mañana su bancada se pondría de acuerdo sobre el mecanismo de elección, a la vez que confirmarían su respaldo a cuatro candidatos a magistrados.



“Nosotros vamos inclinados por la votación individual de cada uno de los magistrados”, agregó.



Por su parte, el diputado del ALN, Carlos García, anunció que “no vamos a asistir (a la sesión) en señal de protesta porque eso ya está amarrado”, e indicó que la elección será en combo.



“Va a ser en combo, no me cabe la menor duda. Van a someter a votación el procedimiento, (pero) eso ya está hablado entre el FSLN y el PLC”, destacó.



Agregó que “no vamos a votar (a favor del mecanismos de elección en combo), y posiblemente no lleguemos, y si asistimos vamos a votar en contra”.