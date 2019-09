Liberales firmes contra “cañonazos”

Los diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Francisco Aguirre Sacasa y José Pallais, así como la diputada “independiente” Jamileth Bonilla, confirmaron su respaldo a Eduardo Montealegre, ante una inminente solicitud judicial de desafuero ante la Asamblea Nacional para procesarlo por el caso de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis.



Aguirre Sacasa expresó no sólo su posición personal —según dijo—, “sino la de toda la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC)”, al expresar que no se pondrá ni un solo voto de los 25 diputados liberales para una eventual desaforación de Eduardo Montealegre.



“En eso no estamos ni titubeando. Ese es un tema que para nosotros es bien importante, lo hemos hablado en la bancada y hasta la fecha, ni una sola voz en la bancada ha discrepado con esa posición”, manifestó al ser consultado sobre posibles “cañonazos” por parte del Frente Sandinista, FSLN.



Firmes frente a “cañonazos”



“Ni que haya intento de cañonazos no creo que vaya a haber una ruptura en esa voluntad colectiva del PLC de defender a Eduardo en lo que esté a nuestro alcance”, agregó.



Por su parte, Pallais señaló que “nosotros vamos a defender a Eduardo Montealegre en la Asamblea, manteniendo la unidad de la bancada alrededor de ello, porque estamos clarísimos de que al Frente Sandinista lo mueven únicamente motivaciones políticas”.



El diputado liberal calificó el proceso como “una farsa política que han diseñado desde la Fiscalía, y el objetivo es hacer rehén del Frente Sandinista a Eduardo Montealegre”.



“Yo estoy seguro de que la bancada del PLC se va a mantener sólida en esto, porque no es una decisión de bancada, es una decisión del partido (…), no tengo ninguna duda de que nadie del PLC va a sensibilizarse por algún halago o por alguna amenaza”, manifestó.