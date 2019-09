Nuevas disidencias rondan al PLC

En un año electoral, el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, se debate entre la posibilidad de una nueva división interna y el fortalecimiento del partido de cara a derrotar al Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, en las elecciones municipales de noviembre próximo y en las nacionales del año 2011.



Paulatinamente, y hasta cierto punto de una manera tímida, los pleitos internos se han trasladado al ámbito público. La “alianza electoral” con Eduardo Montealegre, lejos de considerarse un elemento unificador, ha significado mayor división y un aumento de los ataques verbales entre el hoy candidato a alcalde de Managua y el presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán.



Los elementos de división se traducen en hechos concretos. De alguna manera, la disidencia ha sido derrotada por los incondicionales de Alemán. Los candidatos a magistrados ante la Corte Suprema de Justicia, CSJ, son todos “fichas” del dizque máximo líder del liberalismo. El vicepresidente del PLC, Wilfredo Navarro, promovió la candidatura de su concuño, Arturo Elí Tablada, pero fracasó en el intento, ante la “hábil” maniobra de la ex primera dama, María Fernanda Flores.



Los acontecimientos y amenazas contra el candidato a vicealcalde de Managua, Enrique Quiñónez Tuckler, primero a lo interno del partido, y luego en el ámbito legislativo, son una clara señal de que el arnoldismo no está dispuesto a tolerar ningún tipo de enfrentamiento que genere un nuevo liderazgo.



Quiñónez fue depurado del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, donde ocupaba el cargo de Secretario de la Juventud; existe una amenaza latente de que la directiva del partido lo sustituya como candidato a vicealcalde, y, finalmente, en la Asamblea Nacional despidieron a todos sus empleados en la Comisión de Gobernación, Defensa, Paz y Derechos Humanos.



Para colmo, algunos diputados pretenden promover su sustitución en el cargo de presidente en la comisión legislativa, argumentando abandono del trabajo.





La marcha de la discordia

Los pleitos han subido de tono. Un grupo de diputados amenazó a Alemán con asistir a la marcha del pasado viernes. Una marcha denominada “contra el pacto y la dictadura”, que el sector arnoldista rechazó desde un inicio.



Ante la amenaza de una nueva escisión, la directiva del partido, con la venia de Alemán --y muy a su pesar--, decidió “autorizar” la participación de una delegación oficial del PLC en el evento, comitiva que encabezó el jefe de la bancada, Maximino Rodríguez, y la integraron, entre otros diputados, José Beranard Pallais Arana, quien no ha ocultado su rechazo al llamado pacto entre Alemán y el Presidente de la República, Daniel Ortega.



Sumado a eso, el arnoldismo no está dispuesto a poner fin a ese pacto. El pasado viernes, durante una conferencia de prensa, el vocero del PLC, Leonel Téller Sánchez, reiteró que el partido negociará con el Frente Sandinista las cuotas de poder en las entidades públicas argumentando que “el fin justifica los medios”, y el fin del PLC es acceder a más poder institucional y político, sin importar los medios para conseguirlo.



La dualidad ha sido la tónica en los discursos del sector arnoldista. Por un lado, Alemán y su vocero arremeten contra su candidato a alcalde de Managua, Eduardo Montealegre, porque éste se solidarizó con la dirigencia del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, por la cancelación de su personalidad jurídica por parte del Consejo Supremo Electoral, CSE.



Este hecho motivó una carta de los miembros de la directiva del PLC a Montealegre, en la que le advierten sobre sus acercamientos con los “piñateros, ladrones y asesinos” del MRS, y le insisten en que “centre sus esfuerzos en la unidad liberal contra el Frente Sandinista”.



Por otro lado, el sector arnoldista reitera que no cederá espacios y continuará pactando con los “piñateros, ladrones y asesinos” del Frente Sandinista, para seguir repartiéndose “las mieles del poder”, y en ese proceso le rechazan a Montealegre a sus candidatos a magistrados ante la Corte Suprema de Justicia.



Ante la crítica de Montealegre contra el pacto entre Alemán y Ortega durante la marcha del viernes, Alemán respondió ese mismo día que “Montealegre no es más que una vedette de televisión buscando protagonismo”.



Ahora el PLC enfrentará una nueva crisis, pues sobre Montealegre pende una acusación judicial por el caso de los Cenis; lo que seguramente originará una solicitud de desafuero en la Asamblea Nacional, pues goza de inmunidad parlamentaria.



Los que hoy lo respaldan en el PLC fueron quienes exigieron en 2006 la integración de una comisión especial en la Asamblea Nacional para investigar su participación en la emisión del los títulos valores que, según la acusación de la Fiscalía General de la República, dejó varios cientos de millones de dólares en pérdidas al Estado de Nicaragua.







Convenciones pedirán la cabeza de Alemán



* Para el disidente liberal, Róger Castaño, lo que existe es una unidad mediática, y lo que se requiere es una renovación del liderazgo



Ary Neil Pantoja

Durante la convención liberal del próximo 11 de julio, un grupo de liberales, encabezados por el convencional de Miami, Florida, Róger Castaño, pedirán la separación de Arnoldo Alemán de las estructuras del partido, objetivo difícil de conseguir, considerando el respaldo que el presidente honorario del PLC aún concentra en el Comité Ejecutivo Nacional.



Para Castaño, existe una unidad liberal mediática y no real, por lo que se requiere una renovación del liderazgo, algo que, según el disidente sólo se puede lograr apartando del partido a Alemán y a quienes lo respaldan en su proyecto “pactista”.



Según Castaño, existe un grupo considerable, numéricamente hablando, de liberales que están dispuestos a apoyar a Eduardo Montealegre para que asuma las riendas del partido.



Lo que no han tomado en consideración, es que existe otro grupo de liberales que aspiran a erigirse en líderes del PLC, en el hipotético caso que Alemán sea defenestrado, entre ellos, el actual primer vicepresidente del partido, Wilfredo Navarro, quien no goza de la confianza plena de Alemán ni de otras fracciones por sus acercamientos coyunturales con el Frente Sandinista.



“Debe haber una depuración de los líderes del PLC, y eso incluye a Arnoldo Alemán. Nuestro consejo es que Alemán se retire y se vaya para El Chile”, expresó Castaño, al tiempo que reiteró que el presidente honorario del PLC “le ha hecho mucho daño al partido”.



Castaño se pronunció a favor de la fórmula Montealegre-Quiñónez, y dijo que dejarán sentada su protesta en la convención del 11 de julio contra cualquier resolución que emita la Gran Convención en un intento por quitar a Quiñónez como candidato a vicealcalde de Managua.



Reconoció que “será una tarea difícil” retirar a Alemán, “porque que cuenta con títeres a su alrededor que lo respaldan, aun dentro del Comité Ejecutivo Nacional”.



A propósito del CEN, Castaño considera que todo lo actuado por esta instancia partidaria es ilegal, por cuanto debió renovarse hace más de un año.





PLC entre leales y negociables

Ramón H. Potosme



Mientras en el PLC hay evidente diferencias en torno a la alianzas estratégicas con el movimiento Vamos con Eduardo y el arreglo político con el Frente Sandinista. Según Eliseo Núñez Morales, vocero del MVCE y ex miembro del PLC, todo gira entre negociadores y una cúpula eminentemente fiel al caudillo liberal Arnoldo Alemán.



Según Núñez, el poder en el PLC se maneja con un grupo de 11 diputados entre los más leales a Alemán. Pero hay un grupo minoritario que hace contrapeso, con el cual solamente se busca una negociación para sostener el equilibrio dentro del partido rojo.



“Hay dos claras disposiciones, los que creen que los arreglos con el Frente deben seguir, y otro grupo que quiere victoria electoral, y ve esa victoria en la unidad con Eduardo Montealegre”, afirmó Núñez Morales.



Este último grupo, según Núñez Morales, es el que predomina en las estructuras del PLC, y considera necesario sumar a todos los que sean posibles y aporten lo más que puedan.



El objetivo de las pequeñas cúpulas o estructuras --como las llama el vocero del MVCE-- es ganar a cualquier costo las deseadas 100 alcaldías, con el fin de que ello sirva de catalizador para buscar una unidad más profunda que permita enfrentar de manera exitosa las elecciones de 2011.





Los de las migajas

Por otro lado, según Núñez Morales, hay un sector de la cúpula que ostenta el poder que ya se acostumbró a negociar y a obtener ciertos beneficios de parte del FSLN.



“Se acostumbraron a recoger migajas, y cada vez son más migajas, porque antes era que compartían el poder con Ortega, ahora reciben lo que Ortega les quiera dejar”, señaló Núñez Morales.





Unidos por puestos

Ambos sectores han logrado convivir, según Núñez Morales, gracias a que coinciden en intereses como el caso de los magistrados y de otros cargos de poder, como la Contraloría, la Fiscalía, Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia.



Esto supeditado, evidentemente, a las decisiones de Arnoldo, quien a juicio de Núñez Morales se ha acostumbrado a esta forma de obtener el poder: de beneficio personal y de colocación de fichas.



Para Núñez Morales, Alemán da la impresión de que juega bien a la política, pero en el mediano plazo le ha hecho daño al Partido Liberal que, dicho sea de paso, puede seguir deteriorándose. Según Núñez, lo anterior es evidente porque el pueblo empieza a ver al PLC como un ayudante del FSLN, lo que puede arrastrar al liberalismo.



El sector que está por cargos e intereses, según Núñez Morales, está representado en las figuras de María Dolores Alemán, hija del caudillo liberal, por los magistrados del CSE, de la CSJ y de la Fiscalía, y por diputados como Francisco Sacasa Urcuyo, que son protegidos por la CSJ y por la Fiscalía ante los problemas de tierra en la RAAS y en otros departamentos.



Por otros lado, según Núñez Morales, están diputados como José Pallais, Maximino Rodríguez, Allan Rivera y Gabriel Rivera Zeledón. Este último empujado hacia la magistratura, porque el suplente es mucho más fiel a Alemán.