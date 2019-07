“Ortega peleando con todo mundo”

El presidente Daniel Ortega dirige su discurso el sábado ante los jefes de Estado que asistieron a la Cumbre Iberoamericana en Chile.



En los 10 meses de gobierno, el presidente de la República, Daniel Ortega, ha dejado una estela de “errores” en lo que a política internacional se refiere, y “debe enmendarlos lo más pronto posible, antes de que tengan consecuencias irreversibles para el país”, aseguró ayer el ex canciller y diputado Francisco Aguirre Sacasa.



Aguirre deploró los términos del discurso del mandatario nicaragüense durante la XVII Cumbre Iberoamericana, en Chile, en la cual Ortega propuso la conformación de un organismo regional iberoamericano al margen de la Organización de Estados Americanos, OEA, y de Estados Unidos.



“Tenemos ya diez meses de estar viendo la diplomacia del presidente Ortega, empezando con la informalidad de la toma de posesión en donde los invitados, incluyendo a varios jefes de Estado, tuvieron que esperar horas hasta que llegara (el presidente de Venezuela) Hugo Chávez”, criticó Aguirre.



Pelándose con “el imperio y el mundo”



Aguirre recordó el “exabrupto” de Ortega, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, “donde no sólo fustigó al imperio, como a él le gusta decir (en referencia a los Estados Unidos), sino también a los países europeos y a la República Popular de China”.



El ex ministro de Relaciones Exteriores sugirió al mandatario “cambiar de onda”, pues ya no está en los años 80. “En el fondo, lo que está haciendo (Ortega con sus discursos) es perjudicando la imagen de Nicaragua. Creo que el presidente piensa que lo que él dice no es tan importante como lo que hace; cree que puede manejar un discurso confrontativo, siempre y cuando haga cosas que son más o menos correctas”, expresó.



A juicio de Aguirre, Ortega “se está peliando, no sólo con Estados Unidos, sino también con el mundo”, y le recordó al mandatario que Nicaragua necesita de la ayuda financiera de la comunidad internacional.



No tiene petróleo



Además, aconsejó a Ortega no actuar igual al presidente venzolano, quien “puede darse el lujo de confrontar a quien quiera, porque tiene petróleo”.



“Nicaragua pasa por una grave crisis petrolera, acaba de pasar por lluvias y un huracán cuyos daños algunos calculan en 400 millones de dólares. Esa plata, en parte la podemos poner nosotros, pero la mayoría de esa plata la tienen que poner nuestros socios tradicionales; entonces, ¿qué tan fácil será conseguir dinero para inversión con el tipo de discurso que está manejando el presidente Ortega?”, expresó.



Aguirre también criticó los ataques del presidente nicaragüense en contra de la empresa española de distribución de energética, Unión Fenosa, lo que provocó el descontento del presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero.



Finalmente, el ex canciller nicaragüense llamó a Ortega a “ponderar” sus discursos en este tipo de foros internacionales y a “enmendar los errores” diplomáticos en que se han convertido sus intervenciones ante representantes de las naciones del mundo.