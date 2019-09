Uribe invita a Ortega

El presidente Álvaro Uribe invitó a su colega de Nicaragua, Daniel Ortega --quienes han mantenido recientes roces diplomáticos--, a que visite Colombia para que constate en persona la realidad de esa nación andina.



El asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, dijo que al término de la X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, realizada el sábado en México, Uribe saludó a Ortega y le formuló la invitación.



“Ortega respondió al saludo de mano del presidente Uribe, dialogaron por breves minutos y fue muy receptivo a la invitación de venir a Cartagena”, una ciudad turística en la costa caribeña colombiana, declaró Gaviria a la versión electrónica del diario El Tiempo.



No confirman fecha

La invitación surgió tras recientes desacuerdos entre los gobiernos de Bogotá y Managua por declaraciones de Ortega contra Uribe y el refugio otorgado por el gobierno de la nación centroamericana a dos colombianas, a quienes las autoridades aquí consideran miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) porque sobrevivieron al bombardeo contra un campamento rebelde el primero de marzo.



En un reciente discurso, Ortega lanzó frases como “presidente Uribe, cuídese de intentar asesinar estas muchachas en Nicaragua. No se le ocurra intentar asesinarlas en Nicaragua”.



El gobernante nicaragüense también ha calificado a Uribe de “terrorista” y de planear “un acto criminal en territorio nicaragüense”.



Colombia entonces denunció el 24 de junio en la Organización de los Estados Americanos, OEA, las “actividades ilegales” del gobierno de Nicaragua, al que acusó de hacer apología de grupos terroristas. Ortega no mencionó el tema del debate en la OEA durante la reciente cumbre de México, lo que fue bien recibido en Bogotá, según el canciller colombiano, Fernando Araujo.