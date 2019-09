Crece apoyo a Carlos Mejía Godoy

Los cantautores extranjeros José Luis Perales, Paloma San Basilio, Ángela Carrasco y un grupo de artistas nacionales, entre ellos Norma Elena Gadea, Katia Cardenal y Francisco Cedeño, respaldan públicamente a Carlos Mejía Godoy, quien en esta semana demandará al gobierno por el uso de “La Consigna” en spots propagandísticos sin su consentimiento.



Mejía Godoy anunció que tiene el respaldo de un mil ciudadanos, entre quienes están 50 músicos, además de artistas, poetas y escritores. “Nos amparan las leyes nacionales e internacionales de Derechos de Autor y Conexos. Al gobierno no le queda más que argumentar que van a confiscar mi música”.



El cantautor calificó como “una avalancha de solidaridad” el apoyo de los artistas y resaltó el de los jóvenes. “Este grupo de artistas se está exponiendo, tiene que ser audaz. Carlos Mejía puede vivir sin el apoyo del gobierno, pero los artistas se están exponiendo”, insistió.



Los solidarios en silencio

La lista de cantantes que respaldan a Mejía Godoy es larga. La encabeza Katia Cardenal y también está Eduardo Araica, Cristiana Somarriba, Clara Grün, Moisés Gadea, Miguel Ángel Oviedo, Rommel Ocampo, Jefrey Rubens de la Camerata Bach, Juan Solórzano, Danilo Norori, Elsa Basil y Luis Pérez de Chekeré.



Mejía no quiso referirse sobre Ofilio Picón, quien interpretó La Consigna con arreglos hechos por la Camerata Bach en un acto del Gobierno. “No quiero hablar sobre esa gente porque lo que pretende el Gobierno es dividirnos, no tomaré represalias, muchos lo están haciendo por miedo, cosa de ellos, su conciencia, son profesionales”, expresó.



El artista contó que “un grupo de artistas del Instituto de la Cultura se reunieron para decirme que están con él, pero no firman porque temen represalias porque en este país se usan los mismos métodos del somocismo”.



Muchos artistas jóvenes

Los de Palacagüina expresaron también su respaldo a Mejía Godoy, quien resaltó el apoyo de artistas jóvenes como Francisco Cedeño hijo, los miembros de División Urbana, Orlando Marco, Benjamín Denoit y Noel Noguera; y los integrantes de Malos Hábitos, José Montealegre y Jorge Díaz.



“Y también apoya Orlando Flores Ponce, compositor de Poneloya, y los integrantes de los Ramblers, Junior Escobar y Fabio Buitrago”, dijo contento Mejía.



La disputa pública inició cuando Mejía Godoy envió una carta pública dirigida a Rosario Murillo, en la que puso un plazo para que el gobierno dejara de utilizar La Consigna en anuncios propagandísticos del mandatario. Su hermano, Luis Enrique Mejía, se unió a la causa y prohibió el uso de su música.



Desde la fecha el gobierno utiliza más dicha canción. Luego de presentar la demanda Carlos Mejía recurrirá a los tribunales internacionales.