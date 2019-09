PLC parece firme con Montealegre

Mientras los liberales del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, se culpan entre sí porque Eduardo Montealegre hoy será formalmente acusado por la Fiscalía, éste confía en que los legisladores no votarán a favor de su desafuero. “Hasta el momento no tengo por qué no creerles, pues confío en la posición de ellos”, expresó Montealegre.



El primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro Moreira, amenazó ayer con “engavetar” en su escritorio una eventual solicitud judicial de desafuero contra el candidato a alcalde de Managua por el PLC, Eduardo Montealegre Rivas, quien se espera sea acusado hoy por la Fiscalía General de la República por el caso de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis.



Antes de “archivar” la solicitud, Navarro dijo que pedirá que sea sometida a votación en lo interno de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, para definir si se acepta o se rechaza la petición judicial, y cree que los cuatro miembros liberales votarán a favor de que se rechace dicha solicitud.



Sandinistas: “Quien nada debe...”



Los diputados del Frente Sandinista, Wálmaro Gutiérrez y José Figueroa, conminaron a Montealegre a despojarse voluntariamente de su inmunidad parlamentaria si es que se siente seguro de su inocencia en el caso. “Quien nada debe, nada teme, y menos a la justicia”, dijo el diputado Gutiérrez.



Por su parte, el diputado de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Eliseo Núñez Hernández, no descartó la posibilidad de votar a favor del levantamiento de la inmunidad legislativa a Montealegre.





Los antecedentes

A ninguno de los diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, entrevistados le ha caído en gracia que le recuerden la resolución de la Comisión de Probidad de la Asamblea Nacional, presidida entonces por el liberal Donald Lacayo Núñez, en la cual se “ordena a la Fiscalía General de la República” iniciar una investigación sobre el caso de los Cenis.



La comisión también estaba integrada en ese momento por los diputados del PLC Noel Pereira Majano y por el hoy candidato a vicealcalde de Managua, compañero de fórmula de Eduardo Montealegre, Enrique Quiñónez Tuckler.



Al recordarle esa resolución y en un intento por deslindar cualquier responsabilidad del PLC, Navarro dijo que todo se trató de un plan de quienes en ese momento pertenecían al equipo de campaña del candidato presidencial del partido, José Rizo Castellón.



“Vayan a preguntarle qué piensa de esa resolución al ahora candidato a vicealcalde”, expresó Navarro en alusión a Quiñónez.



Quiñónez, por su parte, respondió que esa resolución de 2006 no se ha sometido a la consideración del plenario y por ende carece de cualquier valor jurídico.



Según el dictamen de esa fecha emitido por la Comisión de Probidad, en su calidad de Ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montealegre “sabía y conocía de todo el proceso de liquidación de bancos y de las operaciones financieras que ello implicaba y aparentemente incumplió las obligaciones que le estableció el decreto 479-2002”



Al respecto, el jefe de la bancada del PLC, Maximino Rodríguez, dijo que el PLC debía ser “serio” y aceptar las responsabilidades en torno al ataque a Montealegre. Al mismo tiempo desmintió al vocero de dicho partido, Leonel Téller, de que la campaña para presidente fue independiente de la de los diputados.





E y T: “Acusación enturbia proceso electoral”



José Adán Silva

Una acusación en plena campaña electoral contra uno de los candidatos con mayores posibilidades de ganar, causa ruido y enturbia el clima de fiesta cívica que debe caracterizar a este tipo de competencia democrática, indicaron ayer dos organizaciones de la sociedad civil.



Roberto Courtney, del organismo cívico Ética y Transparencia, dijo ayer que le preocupa que la acusación anunciada por el Ministerio Público contra Eduardo Montealegre, candidato a alcalde de Managua por la alianza Vamos con Eduardo y Partido Liberal Constitucionalista, PLC, incida negativamente en el ánimo de los ciudadanos y reste legitimidad al proceso.



A su juicio, a ello ya contribuye la maltrecha imagen del Consejo Supremo Electoral, con decisiones polémicas y fuera de ley, como la exclusión del Partido Conservador y el Movimiento Renovador Sandinista, así como la anulación de la diputación del legislador Alejandro Bolaños.



“Si fuera un juicio penal revestido de legalidad y moralidad, con todos los argumentos jurídicos necesarios para respaldarlo, el caso no sería motivo de preocupación. Pero conociendo la instrumentalización de las instituciones, no deja de causar sospechas que detrás del caso haya un intento de linchamiento político contra un candidato que no es del agrado de las fuerzas aliadas”, dijo Courtney, en referencia al pacto político entre el gobernante FSLN y el aliado PLC.



En ese mismo sentido, el director del Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Mauricio Zúñiga, dijo que cualquier proceso judicial que persiga encarcelar a cualquier candidato electoral activo en plena campaña, causa ruido en las elecciones y pone en duda la participación ciudadana.



(Con la colaboración de Matilde Córdoba y Ramón H. Potosme)