Contras ya no creen en Comisión de Obando

Ex combatientes de guerra que ocupan más de 2 mil manzanas de tierra en El Timal, en la carretera a Tipitapa, más grupos similares de los departamentos de Chontales, Matagalpa y ciudad Rama, quieren que el Partido Resistencia Nicaragüense, PRN, le golpee la mesa al gobierno del presidente Ortega, o que rompa con la Comisión de Reconciliación y Paz que preside el cardenal Miguel Obando y Bravo.



Catalina Obando, Presidenta de la cooperativa “El poder de tu amor” en El Timal, dijo que la Comisión de Paz y Reconciliación no ha funcionado en nada y que ahora son perseguidos por arrendatarios, por lo que no se les permite trabajar la tierra.



Obando dijo que la situación está cada vez más difícil para los desmovilizados, y responsabilizó a Francisco López, tesorero del FSLN, por tener intereses en esa zona y por las consecuencias que de esos conflictos se puedan derivar. Según Obando, López arrienda las tierras como si fueran de él.



Intentamos comunicarnos en reiteradas ocasiones con Francisco López a su número celular 8824159, pero no respondió las llamadas.



Protestan al mismo PRN

Hoy, miembros de la Resistencia protestarán frente a la sede de ese partido para que sus autoridades se retiren de la comisión del Cardenal. Julio César Blandón, “Kalimán”, y José Benito Bravo, “Mack”, representan a los contras en dicha comisión.



Al parecer hay consenso en las estructuras del PRN para romper con la Comisión.



José Benito Bravo, “Mack”, admitió recientemente que los resultados de la Comisión son minúsculos y aseguró que serían evaluados. Fuentes del PRN revelaron que tanto “Mack” como “Kalimán” prefieren seguir con la Comisión creada por el presidente Daniel Ortega pese a que la mayoría de las estructuras de ese partido quiere desligarse de la imagen de ser un partido afín al oficialismo.



La protesta de los contras contra el mismo PRN revela diferencias claras entre el grupo que controla el partido y que mantiene relaciones con el gobierno, y otro sector que quiere posicionarse ya en la oposición. En ocasiones anteriores el candidato a la Alcaldía de Managua por el PRN, Manuel García, manifestó que su agrupación política no era de oposición.