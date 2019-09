Magistraturas crean nueva crisis en ALN

Una nueva crisis política estalló a lo interno de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, luego de que el jefe de bancada de este partido político, Ramón Macías Luna, amenazó con renunciar al cargo y desertar a otro grupo parlamentario, si a sus compañeros --y en particular al presidente del partido, Eliseo Núñez Hernández--, “le disgustan mis decisiones personales”.



La reacción de Macías es en torno a “la molestia” que argumentó el diputado y secretario nacional de ALN, Carlos García Bonilla, por la decisión de Macías de permanecer el lunes en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional y respaldar con su voto, la elección de los ocho magistrados ante la Corte Suprema de Justicia, CSJ, “considerando que había una decisión unánime de la bancada de retirarse del plenario ese día”.



En otros negocios

En vista de “las especulaciones”, Macías confirmó de alguna manera que hizo una negociación política para proponer al asesor de la bancada Norlan Moncada, para el cargo de magistrado de un tribunal de apelaciones.



Aunque Macías no dijo con cuál partido político hizo “el amarre”, extraoficialmente se conoció que fue con el Partido Liberal Constitucionalista, PLC. Una fuente del partido señaló que si la negociación fue con Arnoldo Alemán, éste dejará colgado de la brocha a Macías y no le cumplirá con el cargo ofrecido a Moncada.



“Yo tengo derecho a proponer a quien quiera para cualquier cargo y no tengo por qué dar explicaciones a nadie. Eliseo Núñez Hernández hace sus negociaciones y no consulta con nadie, ni nos toma en cuenta. Si no les gusta (a los demás diputados de ALN) mis decisiones, yo estoy dispuesto a renunciar a la jefatura de bancada”, expresó Macías.



Agregó que “hay otras bancadas que me están esperando con los brazos abiertos”. Sin embargo, Macías no quiso revelar cuáles eran esas bancadas, pero confirmó que a la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, encabezada por Eduardo Montealegre, no regresará, y tampoco ve como opción al Movimiento Renovador Sandinista, MRS.



García molesto y Núñez de bombero

El diputado y secretario nacional del partido, Carlos García Bonilla, reaccionó sumamente molesto con su correligionario, Ramón Macías. Y aunque se mostró contrario a expulsarlo de la bancada para no desaparecer como grupo parlamentario, García dijo que la acción de Macías merece un llamado de atención o que, al menos, explique su actuar.



Al enterarse del pleito legislativo, el presidente del partido y diputado Eliseo Núñez Hernández se presentó al hemiciclo para apaciguar los ánimos, y enseguida fue a hablar muy “fraternalmente” con su colega.



En un tono más conciliador que García, Núñez descartó totalmente la expulsión de Macías Luna, antes bien, se mostró a favor de olvidar el episodio.