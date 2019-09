“Prohíban al gobierno usar música de Lennon”

Un grupo de jóvenes autodenominados “Alianza de Jóvenes por la Democracia Nicaragüense” escribió una carta a la viuda de John Lennon, Yoko Ono, para que ésta prohíba al gobierno el uso de la música del cantautor inglés y reclame los derechos de autor.



El pedido fue hecho a través del sitio Youtube y en él “solicitan a todos los fans de John Lennon y a todo aquel que apoye la democracia que se una a este grupo de presión”. Para la campaña electoral del presidente Daniel Ortega se usó la música de “Give peace a chance”, que en español es “Demos una oportunidad a la paz”, con la letra de la esposa de Ortega, Rosario Murillo.



“Lo que queremos es trabajo y paz”, dice parte del estribillo de la melodía que compuso Murillo. Los jóvenes también hacen alusión a la canción “Power to the people”, también de Lennon. “La canción ‘Poder para el pueblo’ es también usada en una campaña para la promoción de que el pueblo es presidente, pero el Frente Sandinista se ha convertido en un partido pragmático maquiavélico y sus políticas son más cercanas a las ideas del fascismo inicial (...)”.



“No es justo lo que hacen con Lennon”, escriben

“Deseamos que tenga en consideración nuestra petición. El futuro de nuestro país está amenazado. No es justo que Daniel Ortega tome ventaja de la música de un hombre con principios como John Lennon”, dicen los muchachos.



En la misiva también hacen alusión al conflicto entre Carlos Mejía Godoy y el gobierno.



“Las canciones de Lennon no son las únicas que se ha robado (el gobierno), también las de Carlos Mejía Godoy”. Abordan la penalización del aborto terapéutico y la reforma constitucional que permitió el triunfo electoral del Frente Sandinista.



El grupo hace el link a los videos propagandísticos de Ortega en los que se usan las canciones. “Los corruptos líderes del FSLN controlan varios poderes del Estado, incluyendo la Corte Suprema de Justicia”, continúan.



“Daniel Ortega es ahora el opresor que una vez combatió, él está usando la sangre de nuestros hermanos que combatieron durante la revolución para que lo apoyen en función de proteger sus propios intereses”, contiene la carta.



El caso Mejía Godoy

Este pedido fue hecho a raíz de la disputa pública entre Mejía Godoy y el gobierno, que inició cuando el cantautor envió una carta pública dirigida a Rosario Murillo, en la que puso un plazo para que el gobierno dejara de utilizar “La Consigna” en anuncios propagandísticos del mandatario. Su hermano, Luis Enrique Mejía, se unió a la causa y prohibió el uso de su música.



Desde la fecha el gobierno utiliza más dicha canción, razón por la que Carlos Mejía recurrirá a los tribunales nacionales y luego a los internacionales.