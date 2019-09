MRS en congreso de Internacional Socialista

El legislador del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Víctor Hugo Tinoco, participa en el XXIII Congreso de la Internacional Socialista que concluye mañana en Grecia.



A pesar de que el MRS no es reconocido por el Consejo Supremo Electoral (CSE) como un partido político, el legislador en representación de éste participará en el 37 Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que gobierna actualmente España.



“Durante su participación en estos foros, Tinoco ha denunciado el autoritarismo del gobierno de Ortega, así como la ausencia de políticas para enfrentar los principales problemas sociales y económicos del país”, expresa un comunicado del MRS.



Esta organización perdió su personalidad jurídica a inicios de junio supuestamente porque no cumplió con sus propios estatutos e incumplió así la Ley Electoral. La resolución no permitirá que el MRS participe en las elecciones municipales que se celebrarán en noviembre próximo.



El MRS interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), mismo que fue trasladado a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que aún no ha resuelto.