MRS apela ante Fiscalía

Los diputados por el Movimiento Renovador Sandinista, MRS, Enrique Sáenz y Mónica Baltodano, apelaron ante la Fiscalía la denuncia que fue desestimada por esa instancia y que ambos hicieron contra el presidente Daniel Ortega por el uso de la cooperación de Venezuela.



El 30 de junio la Fiscalía notificó a los legisladores que su denuncia fue denegada aduciendo que la acusación fue mal presentada. Los denunciantes, sin embargo, argumentan que la Fiscalía “está cometiendo un error de derecho”.



A juicio de los diputados, el Ministerio Público no quiere investigar el uso que el gobernante le da a la cooperación de Venezuela porque “es parte de todo un complejo sistema para consolidar las instituciones manejadas por el pacto político entre el PLC y el FSLN que desde hace diez años mantiene control absoluto de las instituciones del país y que no le permiten a la sociedad nicaragüense conocer en detalle el manejo de los fondos de la ayuda”.



Qué dice la apelación



“Una acusación no se puede homologar con los requisitos de una denuncia, ya que la denuncia no es más que la puesta en conocimiento del Ministerio Público de la noticia de un delito de acción pública sin tener la obligación el denunciante de pormenorizar los detalles del hecho delictivo”, contiene la apelación de los diputados.



Baltodano y Sáenz hicieron la denuncia contra Ortega y el presidente de la estatal Petróleos de Nicaragua (Petronic) a principios de junio “por los delitos de ocultamiento y malversación de fondos pertenecientes al Estado de Nicaragua y cualquier otro delito que de las investigaciones resultare”.



Luego de presentar la apelación ante el Fiscal Director de la Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado, Javier Morazán Chavarría, los diputados expresaron a los medios de comunicación que “esperan que la Fiscalía resuelva con la misma diligencia” con que está acusando a los supuestos responsables de defraudar al Estado por la emisión y renegociación de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis).



Denuncia no debe desestimarse

“Ésta es otra estafa gigantesca”, dijo Sáenz refiriéndose al uso de la cooperación de Venezuela. En la denuncia presentada a inicios de junio, los diputados expresan que era preciso investigar la administración financiera de los fondos venezolanos y su inclusión en el Presupuesto General de la República. Además, solicitaban auditorías a entes del Gobierno que manejan estos fondos.



“Como denunciantes no tenemos la posibilidad procesal de solicitar las inspecciones, las auditorías, los informes a los órganos del Estado: Petronic, Dirección General de Aduanas, Dirección General de Ingresos y demás actos de investigación, por ello le solicitamos al Ministerio Público que investigue los hechos denunciados y los derivados del mismo, ya que no se corresponde a un Estado del Derecho, que el Ministerio Público, sin ninguna investigación ni información, desestime la denuncia interpuesta”, expresa la apelación.