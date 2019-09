“Herty Lewites es una consigna”

Con una solemne misa en la Iglesia de San Antonio de Jinotepe, simpatizantes, amigos y familiares de quien en vida fuera el líder del Movimiento Renovador Sandinista, Herty Lewites, conmemoraron el día de ayer, en horas de la tarde, el segundo aniversario de la muerte de este jinotepino, que en su juventud luchara por la libertad de su país contra la dictadura Somocista.



“Nací en una dictadura y no quiero morir en una dictadura”, dijo poco antes de su muerte.



El párroco de la Iglesia de San Antonio, Edwin Román, dijo en su homilía que “los nicaragüenses estamos en manos de dos personas que manosean el futuro del país, como ciudadanos y cristianos. Cristo nos llama a luchar por una sociedad en que se respete la dignidad y la democracia para que una Nicaragua linda y digna sea pronto una realidad”.



Simpatizantes, amigos y familiares de Herty Lewites marcharon luego de la misa, hasta el cementerio municipal de Jinotepe en donde descansan los restos de Lewites, para llevarle ofrendas florales.



La diputada Mónica Baltodano declaró ante la concurrencia: “Hoy nos congrega de nuevo su sonrisa, nos congrega la tarea inconclusa, porque todavía no se ha podido cumplir su sueño de una Nicaragua sin niños hambrientos, una Nicaragua en donde la riqueza se distribuya entre todos, donde todos tengan vivienda digna, trabajo, donde los niños vayan a la escuela sin discriminación alguna”.



Los sueños de Herty

La dirigente agregó que esos eran los sueños de Herty, como el de muchos patriotas, incluyendo al mismo hermano Israel Lewites. “Hoy nos congregamos para decirles a los niños que nacieron en una Nicaragua libre, que vamos a seguir luchando con el recuerdo de Herty “, dijo.



Por su parte Henry Ruiz en alusión a la frase “Nací en una Dictadura y no quiero morir en una dictadura”, declaró que Herty es para los nicaragüenses una consigna. “Eso que pareciera una frase de ocasión o de momento, se ha convertido en una especie de lección política para el pueblo nicaragüense, ése es su legado y por ese legado vamos a luchar”, puntualizó.



El acto en el cementerio municipal de Jinotepe concluyó con la intervención del presidente del MRS, Enrique Sáenz quien destacó el propósito de renovar un compromiso con Herty.