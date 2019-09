Ejército presionó para no ceder Mokorón

El Ejército de Nicaragua presionó a la Asamblea Nacional para no “perder” el cerro Mokorón, ante la iniciativa de ley que aún aguarda en las gavetas de la Comisión de Medioambiente y Recursos Naturales para ser aprobada y que pretendía convertir las 40 hectáreas de terreno en un “Parque Nacional”.



A causa de las presiones militares, el presidente de la Comisión de Medioambiente, Carlos García Bonilla, confirmó la intención de los demás miembros de la instancia legislativa de cambiar la figura de “Parque Nacional” por la de “Área de Reserva Privada”.



“Ésta es una propiedad del Ejército de Nicaragua, específicamente del Instituto de Previsión Social Militar, y el Ejército quiere mantener su hegemonía sobre este lugar, sin embargo, al declararlo Parque Nacional, esas tierras serían de utilidad pública y el Estado tendría que pagarle al Instituto de Previsión Social Militar cierta cantidad de dinero”, explicó García.



Sin embargo, omitió una investigación del Centro Humboldt que demostró que el Ejército donó la propiedad al IPSM, y que a su vez esta entidad la donó a varios generales retirados.



Explicó que existen conversaciones con las autoridades del Ejército y del Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente, Marena, para declararlo “Área de Reserva Privada”.



“El Reglamento de Áreas Protegidas abre esas áreas, pero quedan bajo el resguardo de los dueños de esa propiedad, con un plan de manejo con las especificaciones técnicas que mandate la comisión técnica del Marena”, expresó.



Según García, con el cambio de categoría, la comisión legislativa no necesita cambiar el dictamen que ya había emitido, y aclaró que aunque se pase de “Parque Nacional” a la categoría de “Reserva Privada”, el Ejército no podrá ejecutar ninguna obra que altere el medioambiente en el cerro Mokorón y mucho menos establecer allí una urbanización.



García aclaró que en Nicaragua existen unas 31 Áreas de Reserva Privada. “El Ejército no quiere que se les declare (Parque Nacional el cerro Mokorón), pero se les establecería (al declararlo Área de Reserva Privada) un plan de manejo restrictivo y no podría tener allí una urbanización”, insistió.



¿Por qué no lo declaran área de utilidad pública?

García recordó que el cerro Mokorón es una zona vital para la Cuenca Sur de Managua. “Ayuda a la filtración del agua y vale la pena (declararlo Área de Reserva), siempre que haya un consenso”, dijo.



Según García, existe un acuerdo con las autoridades del Ejército de Nicaragua para presentar el dictamen el mes de agosto ya con el cambio propuesto de “Parque Nacional” a “Área de Reserva Privada”.



La ley que declara Parque Nacional el cerro Mokorón está lista a aprobarse desde hace más de un año, y por ello fue incluida en el adéndum de mayo de 2007, pero esta discusión nunca se dio en el Plenario.