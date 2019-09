Piden cautela con cooperantes

El analista internacional y ex embajador de Nicaragua en Venezuela, Róger Guevara, advierte al Ministerio de Relaciones Exteriores y al presidente de la República, Daniel Ortega, que sean cautelosos con los donantes de la comunidad europea.



Según Guevara, la relación de cooperación no es únicamente por buena voluntad, sino una decisión de carácter político, tanto del país cooperante como del receptor.



“Hay que comprender la posición política de los donantes porque ellos representan los intereses de sus contribuyentes, y nosotros decidimos si aceptar o no bajo los parámetros que ellos pongan”, afirmó Guevara.



Voltear hacia Brasil en materia energética

El analista ejemplificó con Costa Rica que ha rechazado ayuda de países europeos. Pero esa realidad, según Guevara, no es la de Nicaragua, que no puede darse el lujo de rechazar ayuda por no ser un país autosuficiente.



En cuanto a la ayuda Venezolana, el catedrático dijo que había que considerar un nuevo giro, pese a que no es posible rechazarla, porque no hay otro suplidor de petróleo para paliar la crisis.



Sin embargo, recomendó al gobierno buscar alianzas con otros países que tienen perspectivas sostenibles a largo plazo, como Brasil y la compañía Petróleos de Brasil, Petrobras, con mayor inversión en tecnología y mayores niveles de rentabilidad.



En tanto, aseguró que la propuesta de Chávez está supeditada al alza del precio del crudo, pero que Petróleos de Venezuela, PDVSA, no es tan solvente como parece y no tiene el mejor equipo técnico.



“La diplomacia del petróleo de parte de Brasil no es confrontativa al sistema como Chávez, más bien juega al ritmo de samba y no quiere pelearse con nadie; yo creo que se podría abrir un nuevo nexo, de tal forma que nuestra diplomacia no afecte las relaciones con Brasil y Venezuela”, señaló Guevara.



Protesta debe ser en bloque

Respecto a la ley de retorno aprobada por el Parlamento europeo, Guevara dijo que una protesta de todos los países de América Latina sería algo positivo, porque estaría en contra de los objetivos políticos de la Unión Europea.



El analista señaló que los mecanismos deberán estar dentro del marco de cualquier conferencia cumbre, como el Mercosur y la Organización de Estados Americanos, OEA.