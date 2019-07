Comisión rechaza veto de Ortega

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional envió a la primera Secretaría del Parlamento el dictamen que rechaza el veto parcial del presidente Daniel Ortega a la Ley 630, en la que se deroga la facultad del Ejecutivo de crear, por medio de decretos ejecutivos, Consejos como estructura del Poder Ejecutivo.



Con esto, los legisladores vuelven a declarar ilegales los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), estructuras organizadas por la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo.



El diputado José Pallais, presidente de la comisión, expresó que siete de los once legisladores que pertenecen a la comisión firmaron el dictamen, que ayer mismo fue recibido por el primer secretario, Wilfredo Navarro.



Los argumentos



Según los diputados liberales y del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), los motivos y la fundamentación del presidente Ortega están “carentes de respaldo legal o constitucional, además que se inspiran en una lectura distorsionada del texto y sentido de la citada Ley No. 630”.



La Ley de Reformas y Adiciones al Artículo 11 de la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder ejecutivo, Ley 630, fue aprobada a inicios de septiembre con el voto de los partidos políticos opositores en la Asamblea Nacional y luego fue vetada por el mandatario.



Uno de los argumentos de Ortega para vetar la ley fue que causó “estado” en la población, en la institucionalidad del país, y se erigió en soporte de políticas de gobierno. La comisión determinó que ninguna

ley “causa estado, esto es, que ninguna ley está destinada a eterna vigencia, o a ser inalterable o inmodificable”.



Ortega ha dicho que los CPC, creados en la primera reforma a la Ley 290 a inicios del año, tienen la capacidad de interferir en las políticas públicas.



Buscarán 47 votos



Según Pallais, sólo falta que los dos jefes de bancada y los diputados del MRS pidan a la Junta Directiva del Parlamento que el dictamen sea sometido a discusión en el plenario, pues no está incluido en la agenda.



El jefe de la bancada del PLC, Maximino Rodríguez, expresó que hay interés especial por que se discuta el dictamen en el plenario. Rodríguez pedirá a María Eugenia Sequeira, jefa de bancada de la ALN, y a Enrique Sáenz, del MRS, que hagan tal petición.



El dictamen contempla que “conforme el artículo 50 de la Constitución Política, el derecho de participación debe ser regulado en virtud de la Ley. En consecuencia, la Asamblea Nacional, al aprobar la Ley 630, ha reencauzado la institucionalidad, pues carecía de base constitucional la atribución al Ejecutivo de regular ese derecho por medio de decretos ejecutivos”.



Día “D” para los CPC



Eduardo Marenco



La Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, se propone someter a votación hoy el dictamen de mayoría de la Comisión de Justicia, de rechazo al veto presidencial a favor de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC.



La Asamblea Nacional rechazó la creación de los CPC, pero el presidente Daniel Ortega vetó esta ley que elimina de la estructura orgánica del Estado a estos órganos de masas que impulsa el FSLN.



“Queremos que se rechace el veto a los CPC”, afirmó ayer Eduardo Montealegre, Presidente de ALN. “La Ley Orgánica de la Asamblea Nacional establece que treinta diputados podemos cambiar el orden del día”, reafirmó.



Condena a Ortega



Por otra parte, Montealegre condenó la actitud del presidente Ortega, quien se sumó al presidente Hugo Chávez, de Venezuela, en una serie de cuestionamientos al Rey Juan Carlos de España.



El Rey le preguntó a Chávez por qué no se callaba y salió del foro presidencial cuando Ortega denostaba contra la compañía española Unión Fenosa.



“Los nicaraguenses queremos el apoyo del pueblo y el reino de España, eso se lo haremos saber en un pronunciamiento a España, también queremos decirle al presidente Ortega que mida sus palabras, que controle su carácter, ya que no es lo que él dice lo que representa al pueblo de Nicaragua, él no puede ser cola de ratón del presidente de Venezula, el coronel Hugo Chávez Frías”, afirmó Montealegre.