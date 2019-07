Elías Chévez hace las de Cantinflas

El coordinador de los Consejos de Participación Ciudadana y secretario político del FSLN en Managua, Elías Chévez, dijo no estar preocupado por las declaraciones que brindó el alcalde de Managua, Dionisio Marenco, tras las fricciones registradas entre sandinistas como resultado de la elección del nuevo vicealcalde de la comuna la semana anterior.



“Lo que me preocupa es que la gente se está quejando de las alzas”, dijo Chávez, quien restó importancia a la declaración de Marenco que lo llamó calenturiento junto con Cuaresma y los otros miembros de la estructura del FSLN.



“Espero que la calentura que tenía el señor (Edgardo) Cuarezma, Elías Chévez y los señores de la estructura del FSLN se les pase pronto, para que no sufran molestias”, dijo el alcalde de Managua, refiriéndose al malestar de Cuarezma y Chévez, tras los resultados de la elección a vicealcalde, donde Cuarezma, candidato de la cúpula sandinista, resultó ser el gran perdedor frente al concejal Nery Orochena, propuesto por el alcalde Marenco.



Evade preguntas



Chévez participó como representante de los Consejos de Participación Ciudadana en un acto de inauguración de un curso de capacitación para personas con discapacidad, organizado por el Ministerio de la Familia, a pesar que en el programa no se aparecia dentro de las personalidades que presidirían el acto.



¿Le preocupa la calentura? Se le preguntó a Chévez, pero éste contestó a lo Cantinflas que lo que le preocupaba era que la gente se quejaba por el alza y “que el gobierno tenga que tomar medidas en función de esas quejas”.



Los periodistas insistieron en las fricciones con el alcalde Marenco, pero éste nuevamente contestó que esos temas no los distraían de las necesidades de la gente. “La necesidad de la gente es más grande y debemos ponernos a la altura de esas demandas”, dijo Chévez.