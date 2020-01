Proponen presupuesto para “ayudas sociales”

Una propuesta para destinar el 20 por ciento del presupuesto de cada municipio del país a “ayudas sociales”, será promovida por el diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Carlos Gadea Avilés, a través de una reforma a la Ley de Régimen Presupuestario Municipal.



El objetivo de la reforma, según Gadea, es que cada alcaldía disponga de un fondo exclusivamente para atender las necesidades urgentes de los pobladores. “Por ejemplo, a veces un ciudadano no tiene cómo trasladar a un muerto desde un hospital de la capital a su lugar de origen, entonces para eso puede servir ese fondo”, dijo Gadea.



Recordó un sinnúmero de necesidades que por falta de dinero la población no tiene como suplirlas. Según Gadea, desde medicamentos y análisis médicos, hasta materiales básicos de construcción para una humilde vivienda, son problemas que se podrían resolver si la alcaldía de cualquier municipio cuenta con ese fondo.



Gadea insistió en que no se trata de dar más presupuesto a las municipalidades, sino simplemente destinar un 20 por ciento de las asignaciones ya establecidas a crear ese fondo.



Igualdad entre maestros

Otra de las iniciativas que presentará Gadea es un trato igualitario a los maestros de los colegios subvencionados, de manera que éstos reciban el mismo aumento salarial al asignado a los docentes de los colegios públicos e incluso que sus sueldos sean equiparados.