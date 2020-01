Repliegue “chicha” y con fondos del Estado

La carretera hacia Masaya parecía la Calle 8 preparándose para el carnaval. Toldos, tarimas presentando números culturales, estaciones para la venta de cervezas. Muchas de ellas rotuladas con emblemas de instituciones el Estado. Horas antes que iniciara el tradicional Repliegue hacia Masaya, decenas de toldos y mantas de diferentes instituciones del Estado adornaban la carretera hacia Masaya, donde evidentemente con recursos estatales se financió una celebración del partido gobernante FSLN.



Y para que no quedara la menor duda, un par de buses con sus respectivas líneas amarillas, y con el rótulo del Ministerio Agropecuario y Forestal, Magfor, transportaba a simpatizantes del FSLN y acarreaba equipos logísticos, como hielo, gaseosa, agua y jugos. También dispusieron de cervezas desde las más baratas hasta las más costosas.



El primer grupo de 16 toldos de instituciones del Estado y no menos de cuatro tarimas, representaban al Instituto de Desarrollo Rural, IDR, Petronic, Magfor, Ministerio de Relaciones Exteriores, Minrex, y la DGI. Luego, hacia la entrada a Ticuantepe, una tarima enflorada esperaba al Presidente, donde probablemente pronunciaría una porción de su discurso.



Finalmente la Empresa Portuaria Nicaragüense aportó un par de toldos y decenas de sillas pláticas que terminaban de acondicionar, lo que daba la impresión de ser los preparativos para una fiesta. A la par de los toldos se estacionaban vehículos Dodge o camionetas Hilux último modelo.



Más tarimas enfloradas

Alrededor de la tarima presidencial varias mantas con frases alusivas a la celebración del Repliegue firmadas por la Empresa de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, y una organización llamada Consejo de Liderazgo Sandinista.



La confusión Estado-Partido con el presidente Daniel Ortega, representante de todos los nicaragüenses y del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que solamente es el 38 por ciento del electorado, ya no intenta ocultarse, más bien hace alarde de los recursos para financiar sus actividades.



La ruta del Repliegue táctico inicia en el Mercado “Roberto Huembes” y atraviesa el residencial Las colinas, donde decenas de camionetonas esperaban con su banderas roja y negras y rosado chicha y ahora las del llamado Poder Ciudadano para unirse a la caravana.



Cuando partió el mandatario acompañado de Rosario Murillo, su esposa y jefa del Gabinete Social, comenzaba a anochecer, hasta que una intensa lluvia se derramó sobre los marchistas.