Aumentan pensiones a víctimas de guerra

Las madres de héroes y mártires, los lisiados de guerra y huérfanos verán aumentadas sus pensiones estatales gracias a la reforma parcial al decreto-ley que concede beneficios a las víctimas de guerra.



Tras la firma del decreto que hizo ayer el presidente de la República, Daniel Ortega, las madres de caídos aumentarán sus ingresos en más de 400 córdobas. Según Ortega, la decisión fue a petición del cardenal Miguel Obando y Bravo, coordinador del Consejo de Paz y Reconciliación.



Las madres que recibían pensiones de 810 córdobas ahora recibirán 1,448 córdobas, en tanto, quienes tenían pensiones de 200 y 300 córdobas mensuales ahora tendrán ingresos de 1,240 córdobas.



Más aumentos

Los niños huérfanos recibirán 620 córdobas, y los incapacitados pasarán de 884 a 2,481 córdobas y a 1128 los que tienen incapacidad parcial.



Según Ortega, el aumento en los beneficios a los afectados por la guerra evidencia la insensibilidad de gobiernos anteriores que aducían que no había dinero.



“Con esto demostramos que hay dinero para darle a los pobres, y que los recursos están a disposición del pueblo y no para que se los roben los corruptos”, dijo Ortega.



“Busquen a Roberto López”



Ortega anunció que los beneficios otorgados actualmente sólo aumentan un poco a quienes ya los tenían, aunque dijo que hay muchos que han sido afectados por la guerra pero no están recibiendo nada. En ese sentido encargó a Roberto López seguir trabajando con más afectados.



“Aquí está el compañero Roberto López, búsquenlo a él”, dijo Ortega después de leer una manta que portaban ex combatientes del Ministerio del Interior que le pedían también ser beneficiados.



Existen en Nicaragua 21 mil 468 pensionados por ser víctimas de guerra, y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, en mayo del 2007 había aumentado las pensiones en 18 por ciento a dos tercios de los 47 mil 427 que tenían pensiones mínimas. El INSS tiene un total de 448 mil 506 pensionados.