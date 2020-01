Ortega y Correa mal queridos en Colombia

La exitosa operación de rescate de 15 rehenes catapultó a 91% la popularidad del presidente Álvaro Uribe, y lo colocó como una de las figuras políticas más populares en la historia del país andino, reveló el domingo una encuesta contratada por el diario local El Espectador.



El estudio, elaborado por la firma privada Ipsos-Napoleón Franco para El Espectador en dos fases --antes y después de la liberación--, fue realizado en once ciudades colombianas entre unas 1,200 personas, con un margen de error cercano a tres puntos porcentuales.



En la evaluación que se hizo sobre la percepción que tienen los colombianos de algunos gobernantes latinoamericanos, el mandatario venezolano Hugo Chávez registró un rechazo de 71%. Asimismo, los gobernantes Rafael Correa de Ecuador y Daniel Ortega de Nicaragua obtuvieron una desaprobación de 66% y 59%, respectivamente.



Uribe se mantiene

Los ex rehenes se encontraban en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y fueron liberados por el Ejército colombiano el miércoles 2 de julio, en un operativo que tomó por sorpresa a este grupo guerrillero y en el que nadie murió ni resultó herido.



En la primera fase del estudio, que se desarrolló entre el 28 y 30 de junio, Uribe registró un respaldo de 73%, superando de forma considerable otras figuras como la ex candidata presidencial colombo-francesa Ingrid Betancourt, que obtuvo 54%, y el ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, que logró un apoyo de 47%.



Para la segunda etapa de la medición, que se hizo entre el 2 y 3 de julio --luego del rescate de los rehenes--, el mandatario colombiano obtuvo una percepción favorable de 91%, Betancourt registró 79%, y Santos 76%.



A pesar del escándalo desatado por los casos de los políticos señalados de tener vínculos con los paramilitares, el enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia, y las tensiones que han surgido con los gobiernos de Venezuela y Colombia, Uribe ha logrado mantener altos niveles de popularidad este año. Para abril pasado el mandatario contaba con un respaldo de 79%.



La Fuerza Armada colombiana también resultó muy favorecida en la medición al lograr un apoyo de 91% en el sondeo que se hizo después de la liberación de Betancourt, tres contratistas estadounidenses, siete militares y cuatro policías.



En la evaluación sobre la intención de voto que se hizo en la segunda fase, el 79% de los consultados respondieron que estaban dispuestos a elegir a Uribe, superando por más de 70 puntos porcentuales a otras figuras de la política colombiana como Sergio Fajardo, ex alcalde de Medellín; y los opositores Carlos Gaviria, Gustavo Petro y Luis Eduardo Garzón.



En relación con el controversial tema de una posible segunda reelección de Uribe, 70% de los encuestados --de la segunda fase de la medición-- se manifestaron a favor de un tercer mandato del gobernante colombiano.



De igual forma, 67% respaldó la propuesta de referendo que hizo Uribe recientemente para repetir la votación de 2006 luego que la Corte Suprema cuestionó la legitimidad de su reelección.



Respecto del escándalo conocido como la ‘’parapolítica’’, en el que han resultado implicados varios congresistas, el 52% de los encuestados aprobó la actuación de la Corte Suprema en el caso, y 50% respaldó el cierre del Congreso por ese proceso.