"FARC deben liberar a todos los rehenes"

"Las guerrillas colombianas de las FARC deben liberar sin condiciones a todos los rehenes que mantienen en cautiverio si creen en la paz", dijo el embajador de Nicaragua en Perú y ex dirigente del guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional, Tomás Borge.



Borge celebró la reciente liberación de la colombofrancesa Ingrid Betancourt, pero lamentó que la operación de rescate militar de 15 rehenes haya representado una victoria política del mandatario colombiano, Álvaro Uribe.



"Considero (al presidente colombiano Alvaro) Uribe el enemigo principal de la paz. La paz significa su anulación política", indicó Borge, quien fuera ministro del Interior durante el primer gobierno de Daniel Ortega (1979-1990).



Borge descartó que la operación haya sido una puesta en escena y que se pagó una suma por el rescate, subrayó que el éxito de ésta beneficia al candidato presidencial republicano John McCain.



"Me duele que haya significado una victoria para Uribe, una victoria para McCain, una victoria para los yanquis y para toda la derecha latinoamericana, que está jubilosa", agregó Tomás Borge.



"Yo no tengo -subrayó- la menor duda de que (los tres estadounidenses liberados) hayan sido agentes del FBI o que esto se haya realizado en el marco de la visita de McCain".



"No creo que las FARC o algún sector de la guerrilla haya negociado esto. Es un poco tirado de los cabellos. Creo que había un operativo para liberarlos", acotó el embajador nicaragüense en Lima.



"Las FARC quedaron en total ridículo" por la forma cómo ocurrió la liberación y "los obliga a seguir la lucha armada para felicidad de Uribe. El actual resultado les impide entrar a la paz", afirmó Borge.