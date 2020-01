Diputados del PLC no respaldarán la desaforación de Eduardo Montealegre en caso CENIS

El diputado Wilfredo Navarro dió a conocer que la bancada del partido liberal no estará dando trámite a la desaforación del candidato a la Alcaldía de Managua Eduardo Montealegre, una vez que el Juez Julio Cesar Arias lo solicite ante el Plenario.



Mientras tanto, el diputado Francisco Aguirre Sacasa manifestó que la cúpula del PLC esta proponiendo una amnistía general para todo los políticos acusados por casos de corrupción.



Por su parte los diputados de la Bancada democrática se mantienen confiados en que el PLC no de paso a la desaforación de Montealegre.Y todo indica que estos cerrarán fila para no respaldar la desaforación del diputado parlacénico Noel Ramírez, también acusado por la fiscalía de ser el ideólogo de las quiebras bancarias.



