Negocian y después persiguen

Los economistas Oscar René Vargas y Néstor Avendaño, y el analista político Emilio Álvarez Montalbán, coincidieron en que el caso de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis, es un tema estrictamente legal que no debe ser “contaminado” por intereses políticos.



Desde que la Fiscalía anunció que emitirá formal acusación contra 39 personas involucradas en este caso, y luego el presidente Daniel Ortega lo ratificara en un acto público este sábado, el contralor Guillermo Argüello Poessy ha cuestionado el hecho que por un lado los Cenis se utilicen para la “persecución” de políticos adversarios del gobierno, y por otro se esté negociando la reestructuración del pago de estos certificados.



Para Vargas, el caso de los Cenis es un hecho legal y real que se ha utilizado para fines políticos. “Cada quien quiere halar agua para su molino utilizando un hecho legal desde el punto de vista político”, dice.



A juicio de este economista, los Cenis “son un problema de todos lo nicaragüenses, (porque) nos robaron 600 millones de dólares”, donde “no se puede perdonar a todos los que hicieron el desfalco del país porque dicen que es (un tema) político”.



No obstante, señaló que “espero que ese proceso se produzca conforme con las leyes de la República y que no intervenga en el juicio ningún argumento o intención política”.



Igual opina el economista Néstor Avendaño, pues dijo que “invito a todas las personas que se declaran perseguidos políticos a que se presenten en los juzgados y desvanezcan las pruebas, porque si es persecución política es muy fácil demostrarlo con una prueba técnica”.



“Existe el riesgo que al final de todo haya influencia de intereses políticos, de que se contagie políticamente cuando esto cae en manos judiciales; ojalá no lo contaminen ninguna de las partes con apreciaciones políticas”, finalizó.