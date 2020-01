Dualidad ronda en PLC

Las autoridades del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, respaldaron ayer a su candidato a alcalde de Managua, Eduardo Montealegre, y rechazaron la acusación que en su contra presentó la Fiscalía por varios delitos vinculados a la emisión de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis, para cubrir los costos de las quiebras bancarias ocurridas en el año 2000.



El apoyo incluye la disposición de los 25 diputados del PLC ante la Asamblea Nacional, no sólo para evitar una desaforación de Montealegre que le anule la inmunidad parlamentaria de que goza, sino también como respaldo a una ley de amnistía; sin embargo, según el vicepresidente del PLC y primer secretario del Poder Legislativo, Wilfredo Navarro, esa iniciativa “deben impulsarla quienes crean que la necesitan”, en alusión a Montealegre.





Sigue la dualidad

Por su parte, el presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán, señaló que el Comité Ejecutivo Nacional, CEN --máxima autoridad del partido--, ordenó a sus diputados votar en contra de cualquier solicitud judicial de desafuero que afecte a Montealegre.



Alemán defendió su decisión que como presidente de la República tomó en el año 2000 al emitir un decreto ejecutivo ordenando la emisión de los Cenis para, según él, “proteger el dinero de los ahorrantes que tenían sus cuentas en los bancos que quebraron”.





Los hechos

Tanto Navarro como Alemán deslindaron cualquier responsabilidad partidaria respecto a un informe que la Comisión de Probidad de la Asamblea Nacional emitió en septiembre de 2006, en el cual ordenan a la Fiscalía General de la República abrir una investigación por el caso de los Cenis.



Esa investigación fue solicitada y respaldada en ese momento por los diputados del PLC. La Comisión de Probidad la presidía el liberal Donald Lacayo Núñez, y la integraban además los también liberales Gabriel Rivera Zeledón, Noel Pereira Majano, Fernando Avellán y el hoy candidato a vicealcalde de Managua, Enrique Quiñónez Tuckler.



Prepeándose

Pese a lo dicho por los dirigentes del PLC, las suspicacias saltan a luz pública, particularmente porque el diputado José Pallais Arana no descartó la posibilidad de que el partido aún pueda “sustituir” a los candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales que se presentarán a los comicios del próximo nueve de noviembre.



Por otra parte, EL NUEVO DIARIO conoció extraoficialmente que el presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán, llamó telefónicamente a Enrique Quiñónez solicitando una reunión “secreta” para esta semana. Quiñónez no contestó las llamadas a su celular para confirmar si ese contacto ocurrió realmente.



Uno de los dirigentes del PLC dijo a EL NUEVO DIARIO que se están barajando nombres para sustituir a Montealegre en caso que sea desaforado en el Parlamento, y que ello incluye al mismo Quiñónez. “Sólo haría falta buscar a su compañero de fórmula, que podría ser María Haydée Osuna”, dijo la fuente.