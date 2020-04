PRN con alianzas locales

El Partido Resistencia Nicaragüense, PRN, logró conseguir una alianza local con representantes del Partido Conservador en el municipio de Nueva Guinea. El PC y el MRS fueron guillotinados por el Consejo Supremo Electoral al cancelarles la personalidad jurídica.



La alianza incluye el apoyo de conservadores en los municipios de Muelle de los Bueyes y El Rama. “El futuro de este municipio está en manos de los verdaderos demócratas, la gente que votaría por el PC no se quedará sin votar”, aseguró Erving Ramírez, representante del PC en la Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS.



Por su parte, el presidente del PRN, Julio César Blandón, “Kalimán”, dijo que en 1990 la Resistencia había entregado su lucha a varios partidos aglutinados en la Unión Nacional Opositora, UNO, pero que era hora de que ese grupo de ex combatientes en el PRN volvieran a luchar por la democracia, según ellos, cortada por el pacto entre el FSLN y el PLC.





“No hay alianzas”, dice Avilés

Pese a ello, la presidente del PC, Azalia Avilés, aseguró que por el momento no harán alianzas con ninguna fuerza política porque no ha terminado el silencio administrativo de parte del CSE para pronunciarse sobre la apelación que hizo el partido verde.



“Esto significa que no hemos agotado la vía administrativa hasta tanto el Consejo Supremo Electoral no se pronuncie”, dijo Avilés.



En caso de tener una resolución negativa, Avilés dijo estar a favor de apoyar algunos buenos candidatos que compiten en otras casillas, y no descartó al PRN.



La alianza del PRN con el PC no tiene mucha trascendencia, si partimos de que el PC en las elecciones de 2004, cuando participó unido a la Alianza por la República, APRE, obtuvo en toda la RAAS a penas 3 mil 71 votos, ante 16 mil 248 del FSLN y 35 mil 491 del PLC.