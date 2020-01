¿Quién asumirá el costo?

En el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, se vislumbran dos escenarios a corto plazo. Fuentes ligadas a este partido aseguran que el Frente Sandinista utilizará toda su maquinaria política y judicial para enjuiciar al candidato a alcalde por la alianza electoral que lidera este partido, Eduardo Montealegre, pero que Arnoldo Alemán no está dispuesto a ceder.



“Los del FSLN van a presionar, pero el costo político es muy alto, como para pagarlo en época electoral”, asegura un político liberal, quien contrario a sandinistas consultados, asegura que la desaforación de Montealegre no se hará con la venia de Alemán. El otro escenario es que Alemán colabore con el partido de gobierno de modo que ubique en esa candidatura a personas de su confianza, como María Haydée Osuna.



El candidato liberal es también diputado ante la Asamblea Nacional, por ello el Parlamento tendrá que despojarlo de su inmunidad para que pueda enfrentar la acusación. La semana próxima empieza el receso legislativo de medio año, que dura un mes, tiempo de gracia para Montealegre.



Los números



Los diputados del PLC aseguraron que no votarán a favor de la desaforación de Montealegre, pero fuentes ligadas al Frente Sandinista afirman que tras bambalinas todo está resuelto en contra del candidato liberal. Esta hipótesis fue reafirmada por diputados del PLC que han expresado públicamente que hasta que las boletas electorales no estén impresas, se puede cambiar a los candidatos.



El PLC tiene 25 diputados en el Parlamento. En contraposición, el Frente Sandinista tiene 38 y se presume que andan tras los cuatro diputados de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, y de dos diputados que no tienen bancada, pero que ocasionalmente votan con el partido de gobierno. Faltarían entonces dos legisladores para lograr la desaforación, que requiere de 47 diputados, una mayoría simple.



“A estos dos personajes, Eduardo Montealegre y Enrique Quiñónez, se les ve con un común denominador de los liberales: su antisandinismo”, comenta un político liberal que asegura que el PLC apoyará a Montealegre.