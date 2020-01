FSLN cerca del voto 47

El cambio de bancada de los diputados del Movimiento Vamos con Eduardo, Alejandro Ruiz Jirón y Francisco Jarquín Urbina, dejó al descubierto ayer una maraña de amenazas de muerte, cañonazos gubernamentales y dobles nacionalidades de los legisladores en cuestión.



El vocero de Vamos con Eduardo, Eliseo Núñez Morales, admitió ayer que Ruiz Jirón ostenta la nacionalidad canadiense, situación que estaría reñida con la Constitución Política y la Ley Electoral, que prohíben a los extranjeros y a los nicaragüenses que asuman otra nacionalidad, postularse a cargos de elección popular.



Núñez aseguró que la decisión de Ruiz Jirón de trasladarse a la bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, responde a amenazas directas del jefe del grupo parlamentario Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, Edwin Castro Rivera.



“A Alejandro Ruiz lo tiene amenazado Edwin Castro diciéndole que como es ciudadano canadiense, si no hace lo que el Frente Sandinista le diga, le van a quitar la diputación, igual como se la quitaron a Alejandro Bolaños”, dijo Núñez Morales vía telefónica.



Según Núñez, esa amenaza se la hizo Castro a Ruiz en la cafetería de la Asamblea Nacional en septiembre del año pasado y, agregó, el traslado de Ruiz Jirón a la bancada de ALN es el resultado de esa advertencia.





Dice que no votará por desaforación

El diputado Ruiz Jirón dijo que su traslado de bancada “no significa que voy a votar a favor de la desaforación de Eduardo Montealegre, ya que una de mis condiciones para retornar a ALN es que respeten mi voto independiente”. Añadió que su retiro de la BDN ocurre por fuertes roces que existen en su bancada.



Sin embargo, Eliseo Núñez Morales se contradijo ayer al confirmar que Ruiz Jirón también estaba “negociando” con el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, para trasladarse a esa bancada, lo que fue admitido por el vicepresidente del PLC, Wilfredo Navarro, la semana pasada.



Navarro dijo en su momento que varios diputados se quejaban de maltrato de parte de los dirigentes del Movimiento Vamos con Eduardo, incluso de Eduardo Montealegre, versión confirmada por Ruiz Jirón y el diputado por Matagalpa Augusto Valle Castellón.



Uno de los diputados de ALN confirmó a EL NUEVO DIARIO que el próximo en trasladarse a esta bancada es precisamente Valle Castellón.





El caso de Jarquín

Respecto a Francisco Jarquín Urbina, diputado de la Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS, el vocero Eliseo Núñez Morales, dijo que su decisión se debe a amenazas de muerte recibidas de parte del Frente Sandinista, aunque no mencionó nombres.



Según Núñez, Jarquín le mencionó en diferentes ocasiones que tanto él, como su familia, estaban bajo amenazas, sin embargo, versiones extraoficiales indican que Jarquín Urbina habría recibido “un cañonazo (soborno)” del gobierno.



Núñez Morales desconoció cualquier información al respecto y reiteró el argumento de las amenazas de muerte.



EL NUEVO DIARIO intentó obtener las versiones de los diputados Jarquín Urbina y Ruiz Jirón, pero no contestaron las llamadas a sus teléfonos personales. En su representación las cartas de traslado de bancada fueron presentadas ayer al mediodía por el jefe de la bancada de ALN, Ramón Macías Luna, ante el primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro.





También dos suplentes

También se trasladaron a ALN los diputados Nelda Rivera Contreras, suplente de Adolfo Martínez Cole, y Bladimir Somarriba Granja, este último muy ligado al Frente Sandinista y suplente del diputado independiente y tercer vicepresidente del Parlamento, Juan Ramón Jiménez.



Ruiz Jirón y Jarquín Urbina se suman a los diputados Eliseo Núñez Hernández, Carlos García Bonilla, Ramiro Silva Gutiérrez y Ramón Macías Luna. El grupo lo integran ahora seis legisladores con la posibilidad latente de votar a favor del levantamiento de la inmunidad de Montealegre para que enfrente el juicio por el caso de los Cenis.



En teoría existen 44 votos a favor del desafuero de Montealegre, considerando que los 38 diputados del FSLN y los seis de ALN votarían en ese sentido. La semana pasada, el diputado de ALN y presidente del partido, Eliseo Núñez Hernández, no descartó la posibilidad de apoyar el desafuero.





(Con la colaboración de Lésber Quintero)