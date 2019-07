El presidente Daniel Ortega ha perdido el norte y se encuentra en un laberinto, advirtió el general en retiro, Hugo Torres, diputado suplente del Movimiento Renovador Sandinista, MRS.



“Yo creo que el presidente está metido en un laberinto, podríamos decir el comandante en su laberinto, porque a lo mejor él no se da cuenta”, advirtió el general Torres, de manera que “todos los sectores sociales debemos hacerle ver al presidente que está llevando al país hacia un derrotero que sólo nos acerca al abismo”.



El ex jefe guerrillero que participó en la toma a la casa de Chema Castillo y el asalto al Palacio Nacional, señaló que “todo parece indicar que su prioridad es la reelección para continuar en el poder, acompañado del doctor Arnoldo Alemán, como yunta en este esfuerzo”.



Sin embargo, hizo notar que tanto en el FSLN como en el PLC hay contradicciones muy fuertes. “Por lo menos hay rebelión en la granja”, dijo en referencia a los liberales.



Crisis nacional



“La verdad es que la realidad nos está diciendo que Nicaragua terminará con más del doce por ciento de inflación este año, que se dejaron de generar 35 mil empleos de la meta que estaba propuesta y que el próximo año entran al mercado laboral 90,000 jóvenes buscando trabajo, es decir, la brecha del desempleo se va a ampliar”, advirtió.



También explicó que “los beneficios de la cooperación venezolana todavía no se hacen sentir para el pueblo de Nicaragua, aunque seguramente se están haciendo sentir para el presidente, su señora esposa, su familia y a lo mejor un grupo muy allegado de sus seguidores, pero para la gran mayoría no se hace sentir”.



“Desgraciadamente observo la situación del país muy complicada, y lejos de visualizar una salida seria, responsable y congruente a los gravísimos problemas por los que atravesamos, lo que veo es un panorama que se está complicando y enredando aún más”, afirmó.



El general señaló que “no se están atendiendo con prontitud y relevancia los gravísimos problemas del alza en el costo de la vida, el problema del petróleo, el alza en los productos de primera necesidad, es decir, las tareas más urgentes”.



El caso Marenco



Torres valoró que las contradicciones de Ortega con el alcalde de Managua, Dionisio Marenco, son “parte de las contradicciones internas del danielismo, y llama poderosamente la atención que se produzcan con una persona que había sido una de las más allegadas, leales y amigas de Daniel Ortega”.



“Y sin embargo, hoy es traidor, hoy está en la derecha, seguramente es pro-imperialista, esos son los desafíos de la forma de hacer política de estos liderazgos arcaicos y atrasados”, visualizó Torres.



“Si Daniel Ortega cree que esto lo va a resolver con represalias, se va a equivocar, porque estas contradicciones irán madurando y erosionando su liderazgo”, puntualizó.