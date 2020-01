Arnoldo Alemán podría quedar en libertad gracias a dictamen de ley

Los diputados liberales miembros de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional pretenden dejar en libertad al ex presidente de la República Arnoldo Alemán a través de un dictamen de ley denominado fijación de plazo razonables en causa pendiente.



Para la experta en derecho penal Asunción Moreno, esta iniciativa estaría revestida de impunidad y tambien para el Decano de la Facultad de Derecho de la UCA Manuel Araúz, este dictamen de ley debiera de ser más analizado por la comisión de justicia e insta a los padres de la patria a no legislar para una sola persona.



En tanto la Dra. Moreno dijo que si esta iniciativa es aprobada por el plenario no violenta la legalidad, pero si la justicia nicaragüense.



Este dictamen de ley lo ha rechazado la bancada del frente Sandinista al igual que los diputados Movimiento Renovador Sandinista ,MRS, aduciendo que es una flagrante violación a la constitución política al dejar en la impunidad a los culpables de delitos de narcotráfico y crímenes atroces.