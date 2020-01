No legislar para la impunidad

Catedráticos especialistas en Derecho Penal advirtieron sobre los peligros que conlleva la aprobación del anteproyecto de Ley de Fijación de Plazo Razonable en Causas Pendientes del Código de Instrucción Criminal, debido a que éste podría dejar en libertad a narcotraficantes, violadores y asesinos.



María Asunción Moreno, penalista de la Universidad Centroamericana, UCA, explicó que aunque la iniciativa no violenta el Estado de Derecho, sí lo hace el sentido de justicia que tiene la población. A su juicio, la ley debe buscar un punto de equilibrio para “evitar la impunidad”.



Según el anteproyecto que fue dictaminado favorablemente por la Comisión de Justicia del Parlamento, “el juez o tribunal competente, cuando la pena aplicada o que correspondiera aplicar sea menor a cinco años, declararán extinta la acción penal en un plazo de diez días”. Establece además que si los jueces no acatan el plazo establecido “se extinguirá la acción penal, teniendo esta extinción los mismos efectos de un sobreseimiento”.





Más allá de Alemán

Por su parte, el especialista en derecho penal, Manuel Aráuz, considera que es necesario la aprobación de una ley que agilice los casos judiciales que se llevan con el Código de Instrucción Criminal, sin embargo, cree que será preciso modificar la redacción del anteproyecto de ley, pues como está puede “beneficiar a la delincuencia organizada”.



“Quiero pensar que (los diputados) no saben distinguir entre una sentencia firme y una sentencia definitiva”, explica Aráuz, también decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Centroamericana, UCA.



“Parece que con la ley quieren beneficiar al doctor Alemán, pero hombré, no es solamente el doctor quien va a salir, ahí también irá la delincuencia organizada”, expresó.





Mejorar redacción

A criterio del académico, la ley debería establecer que quedan “extintos de la acción penal aquellos a quienes no se les ha dictado sentencia definitiva por los jueces locales o de distrito de los Juzgados Penales”.



Esto significa, prosigue Aráuz, que podrán salir solamente aquellos reos a quienes el juez que lleva su causa no les ha dictado una sentencia definitiva, que es contra la que el acusado no recurrió.



Cuando la sentencia no está firme es porque el acusado recurrió de amparo o en su defecto de casación, como es el caso de Arnoldo Alemán, ex presidente condenado a 20 años de prisión por diversos delitos, entre ellos malversación de caudales público, lavado de dinero y peculado.



El presidente de dicha comisión, el liberal José Pallais, defiende la iniciativa de ley aduciendo que hay 9 mil 40 casos que fueron llevados con el Código de Instrucción Criminal y que están retrasados porque los jueces no han fallado. “Nosotros estamos mandando a resolver, no a fallar a favor en contra”, argumenta Pallais.



En caso que se apruebe la ley tal como está dictaminada, “pueden salir todos aquellos a los que el Tribunal de Apelaciones o la Corte Suprema de Justicia no les ha resuelto”, asegura por su parte Aráuz.



Por eso recomendó a los diputados estudiar el anteproyecto de ley antes de aprobarlo o impulsar otro anteproyecto que diga que a quienes no se le haya dictado sentencia en los últimos cinco, seis o siete años por delitos menos graves con penas menores a los diez años, se les debe cerrar el proceso administrativamente.





Abogados hacen “chacota”



Algunos abogados reaccionaron jocosamente al anteproyecto de ley que impulsa la Comisión de Justicia del Parlamento diciendo que “por fin se van vaciar las cárceles”.



“Entonces ya no vamos a trabajar, ni los clientes que nos deben nos van a pagar, porque el anteproyecto dice que los que no tengan sentencia firme con el Código de Instrucción Criminal van a salir libres a los 10 ó 30 días por extinción de la acción”, comentó uno de los abogados consultados en los juzgados.



A juicio de Aráuz, con dicho proyecto de ley “la gente se ve amenazada” porque este “error de redacción puede ser mal aprovechado”.



Las declaraciones de Aráuz y Moreno tuvieron como marco la presentación que la UCA hizo del nuevo Código Penal de Nicaragua que ayer entró en vigencia.