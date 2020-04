Montealegre certifica que es inmune

El candidato a alcalde de Managua por la alianza que encabeza el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Eduardo Montealegre, se presentó ayer a los Juzgados de Managua para presentar la credencial de diputado que lo hace inmune. “Éste es un proceso político”, insistió Montealegre, quien fue acusado por el Ministerio Público por defraudación al Estado.



El político liberal y 38 personas más, entre ellas ex funcionarios del gobierno de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, fueron acusadas esta semana por la Fiscalía por la supuesta defraudación al Estado con la emisión y renegociación de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis.



“Ésta es una acusación política. Todo es político. Es un proceso político”, alcanzó a decir Montealegre, visiblemente contrariado ante los medios de comunicación. Luego reiteró que no se despojará de su inmunidad parlamentaria.



Orieta Benavides, asesora legal del diputado, dijo que Montealegre presentó su acreditación parlamentaria ante el juez Quinto de Distrito Penal de Audiencia de Managua, Julio César Arias, para que éste evite emprender alguna otra acción penal en su contra.



Montealegre fue ministro de Hacienda y Crédito Público durante la administración de Bolaños, cuando se renegociaron los Cenis y se subastaron los bienes de los cuatro bancos quebrados.



Agosto, mes clave



Montealegre puede ser despojado de su inmunidad con el voto favorable de 47 diputados en la Asamblea Nacional. Los legisladores del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, 25 en total, aseguraron que no votarán a favor de la desaforación, sin embargo, los sandinistas, 38, buscan los votos restantes.



La deserción de dos legisladores de la Bancada Democrática Nicaragüense, hace dos días, a la que pertenecen los del Movimiento Vamos con Eduardo, fundamenta la idea de que Montealegre será desaforado.



Fuentes ligadas al Frente Sandinistas aseguran que los cuatro diputados de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, ahora seis por los dos desertores, más dos diputados que votan ocasionalmente con el partido de gobierno, contribuirán a la desaforación de Montealegre, por lo que sólo faltaría un voto.



El Parlamento actualmente está en receso de medio año. La desaforación tendría que ser discutida en el plenario en agosto próximo.